    سمارتفوندى رەسمي تىركەۋ: قازاقستاندا قانشا تەلەفون بۇعاتتالدى

    استانا. KAZINFORM – ق ر جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى بىلتىردان باستاپ ابونەنتتىك ۇيالى بايلانىس قۇرىلعىلارىن تىركەۋ ەرەجەلەرىنە ەنگىزىلگەن وزگەرىستەرگە قاتىستى تۇسىنىك بەردى.

    Фото: Pixabay

    - ابونەنتتىك قۇرىلعىلاردى ۆەريفيكاتسيالاۋ جۇيەسى 2025-جىلعى 25-ماۋسىمنان باستاپ تۇراقتى جۇمىس ىستەپ كەلەدى. وسى ۋاقىت ىشىندە اقپاراتتىق جۇيەدە 9 ميلليوننان استام IMEI- كود تىركەلدى. بۇعان قوسا، زاڭسىز قۇرىلعىلارمەن كۇرەس اياسىندا ناقتى شەكتەۋ شارالارى جۇرگىزىلدى. 2026-جىلعى 20-ساۋىردەگى جاعداي بويىنشا، «سۇر» تىزىمدە بولۋ مەرزىمى اياقتالۋىنا بايلانىستى جالپى 812915 IMEI- كود «قارا تىزىمگە» كوشىرىلىپ، ولاردىڭ جۇمىسى بۇعاتتالدى، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.

    ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، بۇل كورسەتكىشتەر قابىلدانعان شارالاردىڭ تيىمدىلىگىن جانە ۇيالى قۇرىلعىلار نارىعىنىڭ «كولەڭكەدەن» شىعىپ، اشىق جۇمىس ىستەۋگە كوشكەنىن ناقتى دالەلدەيدى.

    - مەملەكەت تاراپىنان جۇرگىزىلىپ جاتقان بۇل باقىلاۋ تۇتىنۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتىپ قانا قويماي، ەل ەكونوميكاسىنا دا وڭ اسەرىن تيگىزىپ جاتىر، - دەپ اتالىپ وتكەن مينيسترلىك اقپاراتىندا.

    ەسكە سالايىق، بىلتىر ەلىمىزدە ابونەنتتىك قۇرىلعىلاردىڭ «اق»، «سۇر» جانە «قارا» ءتىزىمى پايدا بولاتىنى تۋرالى حابارلاعان بولاتىنبىز.

    2025-جىلى كۇشىنە ەنگەن جاڭا تالاپتار بويىنشا قازاقستانعا اكەلىنگەن بارلىق موبيلدى قۇرىلعى GSMA حالىقارالىق بازاسىندا جانە مەملەكەتتىك جۇيەدە مىندەتتى ۆەريفيكاتسيادان ءوتۋى ءتيىس.

    Күнсұлтан Отарбай
