سكوتت مۋنن قازاقستان فۋتبول فەدەراتسياسى باس حاتشىسى قىزمەتىنە ۇسىنىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان فۋتبول فەدەراتسياسى جارعىسىنىڭ 127-تارماعىنا سايكەس، ق ف ف پرەزيدەنتى مارات وماروۆ سكوتت مۋنننىڭ كانديداتۋراسىن ق ف ف اتقارۋشى كوميتەتىنىڭ قاراۋىنا جانە باس حاتشى قىزمەتىنە تاعايىنداۋ ءۇشىن بەكىتۋگە ۇسىندى.
سكوتت مۋنن - انگليا پرەمەر- ليگاسىندا جانە ەۋروپا، ازيا مەن اۋستراليانىڭ جەتەكشى فۋتبول نارىقتارىندا 20 جىلدان استام تاجىريبەسى بار الەمدەگى بەدەلدى فۋتبول مەنەدجەرلەرىنىڭ ءبىرى.
2023- 2025 -جىلدارى ول Tottenham Hotspur كلۋبىندا فۋتبول جونىندەگى ديرەكتور قىزمەتىن اتقارىپ، اكادەميانى، ەرلەر جانە ايەلدەر كوماندالارىن قوسا العاندا، كلۋبتىڭ فۋتبول قىزمەتىنە باسشىلىق جاسادى. ونىڭ جەتەكشىلىگىمەن كلۋب 2024/25 ماۋسىمىندا ۋەفا ەۋروپا ليگاسىنىڭ جەڭىمپازى اتانىپ، كاراباو كۋبوگىنىڭ جارتىلاي فينالىنا جەتتى.
Tottenham Hotspur كلۋبىنا كەلگەنگە دەيىن سكوتت مۋنن قىتايداعى City Football Group كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى جانە «سىچۋان جيۋننيۋ» فۋتبول كلۋبىنىڭ ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى بولعان. ول قىتاي فۋتبول قاۋىمداستىعىن رەفورمالاۋ جونىندەگى جۇمىس توبىنا قاتىسقان جالعىز باتىستىق وكىل بولىپ، قىزمەتى بارىسىندا كلۋبتىڭ ەلدەگى ەڭ ءىرى دەمەۋشىلىك پورتفەلىن قالىپتاستىرۋعا ۇلەس قوستى.
بۇعان دەيىن سكوتت مۋنن Melbourne City FC كلۋبىنىڭ العاشقى باس ديرەكتورى بولدى. ول كلۋبتىڭ ىرگەتاسىن قالاپ، 100 قىزمەتكەر مەن ويىنشىدان تۇراتىن ۇجىم جاساقتادى. Etihad Airways, Nike جانە Westpac سياقتى دەمەۋشىلەردى تارتىپ، قۇنى 20 ميلليون دوللار بولاتىن جاتتىعۋ بازاسىنىڭ قۇرىلىسىن قامتاماسىز ەتتى. سونداي-اق كلۋب مۇشەلەرىنىڭ سانىن 13500 ادامعا دەيىن جەتكىزدى. ونىڭ باسشىلىعىمەن كلۋب ءتورت ماۋسىم قاتارىنان A- ليگانىڭ پلەي- وفف كەزەڭىنە شىعىپ، FFA كۋبوگىن جەڭىپ الدى جانە ايەلدەر اراسىنداعى W- League چەمپيوناتىندا ءۇش رەت قاتارىنان چەمپيون اتاندى. سونىمەن قاتار ول كلۋبتىڭ City Football Group قۇرامىنا كىرۋى بويىنشا ستراتەگيالىق مامىلەنى ۇيىمداستىردى.
اتالعان كانديداتۋرا بەكىتىلگەن جاعدايدا، قازاقستان فۋتبولى تاريحىنداعى حالىقارالىق دەڭگەيى جوعارى باسشىنىڭ تاعايىندالۋى بولماق. بۇل ق ف ف- نىڭ الەمنىڭ جەتەكشى فۋتبول فەدەراتسيالارىنىڭ ستاندارتتارىنا ساي بولۋعا ۇمتىلىسىن كورسەتەدى.
فەدەراتسيا مالىمەتى بويىنشا، كانديداتۋرا بەلگىلەنگەن تارتىپكە سايكەس اتقارۋشى كوميتەتتىڭ الداعى وتىرىسىندا قارالاتىن بولادى.