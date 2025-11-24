Silk Way Star: قازاقستان ەۋرازيانىڭ جاڭا مەديابرەندىن قالىپتاستىرادى
استانا. KAZINFORM – ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى قىتايدىڭ CMG كورپوراتسياسىمەن بىرلەسىپ قۇرعان Silk Way Star حالىقارالىق ۆوكالدىق بايقاۋى ەلدىڭ ەڭ تانىمال ەكسپورتتىق مەديا ونىمدەرىنىڭ بىرىنە اينالدى.
فورمات تولىقتاي قازاقستاندا ازىرلەنگەن، سوندىقتان زاڭدى قۇقىعى، فرانشيزا مەن مونەتيزاتسيا الەۋەتى وتاندىق يندۋسترياعا تيەسىلى، بۇل وعان جاڭا مۇمكىندىكتەر اشادى.
بيىلعى جوبادا موڭعوليادان كەلگەن قاتىسۋشى ميشەل دجوزەف جەڭىسكە جەتتى. ونىڭ جەڭىسى بايقاۋدىڭ حالىقارالىق مارتەبەسىن جانە ايماقتىڭ بارلىق تالانتتارىنا اشىقتىعىن تاعى دا كورسەتتى.
ساندار Silk Way Star تانىمالدىعىنىڭ ارتقانىن راستاپ وتىر. الەۋمەتتىك جەلىلەردە اۋديتوريانى قامتۋى 43 ەلدى، 143 ميلليوننان استام پايدالانۋشىنى جانە 300 ميلليوننان استام قارالىمدى قۇرادى. بۇل قازاقستان ءۇشىن قۇقىقتار مەن ليتسەنزيالار ساتۋدى، جارناما نارىعىن كەڭەيتۋدى جانە دەمەۋشىلىك كەلىسىمشارتتارىنىڭ كوبەيۋىن قوسا العاندا، ناقتى مۇمكىندىكتەر ۇسىنادى.
وسىلايشا، Silk Way Star قازىردىڭ وزىندە ەلدىڭ شىعارماشىلىق يندۋسترياسىن دامىتىپ، پروداكش-ستۋديالار، ديزاين، مۋزىكا، SMM جانە اناليتيكا ماماندارىنا دەگەن سۇرانىستى ارتتىرىپ كەلەدى. جوبا سونىمەن قاتار قازاقستاننىڭ ايماقتاعى مادەني ديپلوماتيا ورتالىعى رەتىندەگى يميدجىن نىعايتىپ وتىر.
جوبانى ماسشتابتاۋ قازاقستانعا ەۋرازياداعى جەتەكشى مەدياحاب رەتىندەگى مارتەبەسىن نىعايتۋعا كومەكتەسەدى. باق پەن شىعارماشىلىق ەكونوميكاعا ينۆەستيتسيالار الداعى جىلدارى 50-70 ميلليون دوللارعا جەتەدى، ال سالانىڭ ج ءى ءو- گە قوسقان ۇلەسى ەكى ەسەگە ارتادى دەپ بولجانىپ وتىر.