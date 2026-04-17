ساتىلىپ كەتكەن كولىككە سالىق قالاي تولەنەدى
استانا. KAZINFORM - تۇرعىندار الەۋمەتتىك جەلىدە بىلتىر ساتىپ جىبەرگەن اۆتوكولىگىنە نە ءۇشىن سالىق ەسەپتەلگەنىنە ءۋاج ايتىپ جاتادى. وسى ورايدا قارجى مينيسترلىگىنىڭ مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى كولىك سالىعىنا قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
اتاپ ايتقاندا، قازاقستاندا بيىلعى 1-ساۋىرگە دەيىن 2025-جىلعا ەسەپتەلگەن سالىق تولەندى. 2026-جىلعى 2-ساۋىردەن باستاپ سالىق تولەمى كەشىكتىرىلگەن ءار كۇن ءۇشىن ءوسىمپۇل ەسەپتەلەدى. سالىق جانە ەسەپتەلگەن ءوسىمپۇل بويىنشا بەرەشەك بولعان كەزدە، سالىق ورگاندارى وسى جىلعى 10-مامىردان باستاپ ماجبۇرلەپ ءوندىرىپ الۋ شارالارىن قولدانادى.
كولىك سالىعى سالىق زاڭناماسىندا بەلگىلەنگەن سالىق مولشەرلەمەسىنە سايكەس دەربەس ەسەپتەلەدى. بۇل رەتتە، 2025-جىلى قولدانىستا بولعان 3932 تەڭگە مولشەرىندە ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش (ا ە ك) قولدانىلادى.
- كولىك سالىعى كولىك قۇرالى تىركەۋدەن شىعارىلعان كۇنگە دەيىن ەسەپتەلەتىنىن حابارلايمىز. ەگەر سالىق تولەۋشى 2025-جىلدىڭ كەز كەلگەن ايىندا كولىك قۇرالىن تىركەۋدەن شىعارعان بولسا، سالىق اتالعان كەزەڭگە دەيىن عانا ەسەپتەلەدى، - دەپ اتالىپ وتكەن كوميتەتتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
اتاپ ايتقاندا، كورسەتىلگەن سالىق سوماسى كولىكتى يەلەنۋدىڭ ناقتى كەزەڭى ءۇشىن ەسەپتەلەدى. ماسەلەن، 2025-جىل ىشىندە كولىك قۇرالىن ساتىپ العان/ساتقان جاعدايدا، جىلدىق سالىقتىڭ ەسەپتەلگەن سوماسى 12 گە بولىنەدى جانە مەنشىك قۇقىعىندا ناقتى بولعان ايلار سانىنا كوبەيتىلەدى. بۇل رەتتە ساتىپ الۋشى تاراپ كولىك قۇرالى ساتىپ الىنعان ايدان باستاپ تولەيدى. سوندىقتان سالىق تىركەۋ كەزەڭىنە بايلانىستى ەسەپتەلەدى، ياعني ءار ادام كولىككە ءوزى يەلىك ەتكەن كەزگە عانا جاۋاپتى.
ەگەر كولىك يەسىنە 2025-جىلدىڭ باسىنا دەيىن ساتىلعان كولىك بويىنشا سالىق سوماسى ۇسىنىلعان جاعدايدا، مۇنداي كولىك قۇرالىنىڭ ۋاكىلەتتى ورگاندا ەسەپتەن شىعارىلعانىنا كوز جەتكىزۋ قاجەت.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، 2026-جىلعى 15-ساۋىردەگى جاعداي بويىنشا 639917 سالىق تولەۋشىگە قاتىستى 32,4 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە كولىك سالىعى تولەنبەگەن.