سارىاعاشتا وتشاشۋدان ەكى بالا جاراقات الدى
استانا. قازاقپارات - تۇركىستان وبلىسىندا جاڭا جىل باستالماي جاتىپ وتشاشۋدان ەكى بالا جاراقات الدى. وقىس وقيعا سارىاعاش اۋدانىندا بولعان، دەپ حابارلايدى Almaty.tv.
جاسوسپىرىمدەر پيروتەحنيكالىق بۇيىمداردى ەرەسەكتەردىڭ باقىلاۋىنسىز قولدانىپتى. سالدارىنان ءار ءتۇرلى دارەجەدە جاراقات الىپ، مەديتسينالىق مەكەمەگە جەتكىزىلگەن. قازىر ولاردىڭ ومىرىنە قاۋىپ ءتونىپ تۇرعان جوق، قاجەتتى مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلىپ جاتىر.
وسىعان بايلانىستى وبلىستىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى اتا-انالاردى بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىنە بەيجاي قاراماۋعا شاقىرادى.
«پيروتەحنيكالىق بۇيىمداردى بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر پايدالانۋىنا قاتاڭ تيىم سالىنادى. بۇنداي بۇيىمداردى پايدالانۋ تەك ەرەسەكتەردىڭ قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن ساقتاي وتىرىپ قولدانىلادى. پيروتەحنيكالىق بۇيىمداردى ادامدار كوپ جينالاتىن ورىندا جانە تۇرعىن ءۇيدىڭ ماڭىندا قولدانۋعا تىيىم سالىنادى. قاۋىپسىزدىك جاعدايلارىن ەلەمەۋ قايعىلى جايتتارعا نەمەسە اۋىر جاراقاتتارعا الىپ كەلۋى مۇمكىن»، - دەدى تۇركىستان وبلىسى ت ج د مەملەكەتتىك ءورت باقىلاۋ باسقارماسى باستىعىنىڭ ورىنباسارى جاسۇلان اينابەك.