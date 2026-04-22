ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    15:30, 22 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    سالىق ورگاندارى موبيلدى اۋدارىمداردى تەكسەرە باستادى - ەرجان ءبىرجانوۆ

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا بانكتەردەن الىنعان موبيلدى اۋدارىمدار تۋرالى دەرەكتەردى سالىق ورگاندارى وڭدەپ جاتىر.

    ءماجىلىس كۋلۋارىندا قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى ەرجان ءبىرجانوۆ العاشقى سالىقتىق حابارلامالار ازاماتتارعا مامىر ايىندا جىبەرىلە باستايتىنىن ايتتى. سونىمەن قاتار ول بانكتەردەن 15- ساۋىرگە دەيىن تۇسكەن مالىمەتتەر قازىرگى ۋاقىتتا تالداۋ كەزەڭىندە ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

    - ازىرگە ناقتى قانشا ازاماتتىڭ اۋدارىمدارى باقىلاۋعا الىنعانىن ايتۋ مۇمكىن ەمەس. سەبەبى ءبىر ادامنىڭ دەرەكتەرى بىرنەشە بانكتەن كەلۋى مۇمكىن. سول سەبەپتى اقپاراتتى تولىق تالداپ، ساناتتارعا ءبولىپ شىعۋ قاجەت، - دەدى ول.

    ۆيتسە-ءمينيستردىڭ مالىمەتىنشە، دەرەكتەر الدىمەن ازاماتتاردىڭ مارتەبەسىنە قاراي جىكتەلەدى. اتاپ ايتقاندا، جەكە كاسىپكەر، ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعان تۇلعا، بەيرەزيدەنت نەمەسە وزگە ساناتتاعى سالىق تولەۋشى.

    - قورىتىندى جاساۋعا ءالى ەرتە. مامىر ايىندا عانا العاشقى حابارلامالار جىبەرىلە باستايدى. سول كەزدە ناقتى تالداۋ ناتيجەسىن كورەمىز، - دەدى ول.

    بۇعان دەيىن قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى ەرجان ءبىرجانوۆ قازاقستاندا موبيلدى اۋدارىمداردى تەكسەرۋ نورماسىنا قاتىستى تۇسىنىك بەرگەن ەدى.

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
