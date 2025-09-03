ساۋدا درايۆەرىنە اينالعان استانادا بازار ينفراقۇرىلىمى جاڭارتۋدى قاجەت ەتەدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن قالالىق ءماسليحاتتا «جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنا باعانى تۇراقتاندىرۋ جونىندەگى جۇمىسىنىڭ جاي-كۇيى: پروبلەمالارى، سەبەپتەرى جانە شەشۋ جولدارى تۋرالى وتىرىس ءوتتى.
تىڭداۋدا استانا قالاسىنىڭ ينۆەستيتسيالار جانە كاسىپكەرلىكتى دامىتۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى حالەل اكىمجانوۆ بايانداما جاساپ، ەلورداداعى ساۋدا سالاسىنىڭ قازىرگى احۋالى مەن دامۋ پەرسپەكتيۆالارىنا توقتالدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ساۋدا سەكتورى قالا ەكونوميكاسىنىڭ نەگىزگى درايۆەرلەرىنىڭ ءبىرى سانالادى. بۇل سالا جالپى وڭىرلىك ءونىمنىڭ 22 پايىزىن قۇراپ وتىر. سوڭعى جىلدارى جىلدىق ءوسىم ورتا ەسەپپەن 10 پايىز. 2025 -جىلدىڭ قاڭتار-شىلدە ايلارىندا ساۋدا كولەمى 5,5 تريلليون تەڭگەنى قۇراپ، وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 9,2 پايىزعا وسكەن.
- ساۋداداعى وسىمگە اسەر ەتىپ وتىرعان نەگىزگى فاكتورلاردىڭ ءبىرى - ەلەكتروندىق كوممەرتسيا. 2024 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا استانادا ونلاين ساۋدا كولەمى 196 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى. بۇل كورسەتكىش بويىنشا ەلوردا الماتىدان كەيىنگى ەكىنشى ورىندا، - دەدى حالەل اكىمجانوۆ.
باسقارما باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، سىرتقى ساۋدا اينالىمى دا وڭ ءوسىم كورسەتىپ وتىر. 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا بۇل كورسەتكىش 7,2 ميلليارد ا ق ش دوللارىن قۇراماق. ونىڭ ىشىندە 4,4 ميلليارد دوللار- ەكسپورت، ال 2,8 ميلليارد دوللار - يمپورتقا تيەسىلى. بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 7 پايىزعا جوعارى.
سونداي-اق قالادا ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋدە بازارلاردىڭ جاعدايى ماڭىزدى ءرول اتقارادى. قازىرگى تاڭدا ەلوردادا 25 بازار جۇمىس ىستەيدى. الايدا ولاردىڭ ءبىر بولىگى زاڭناما تالاپتارىنا سايكەس جاڭعىرتۋدى قاجەت ەتەدى.
- شاڭحاي، سارى ارقا، الاش، شارىن، ۇلجان، التاي جانە ورتالىق بازارلار - جاڭارتۋ باعدارلاماسىنا ەنگىزىلگەن. سونىمەن قاتار ينۆەستيتسيا كولەمى 11 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايتىن ەتالون قۇرىلىس نارىعىن قايتا جاڭعىرتۋ جوسپارلانعان. ساراپتامالار جۇرگىزىلىپ، ءتيىستى كەلىسىمدەر الىنعانىمەن، جەر جانە سانيتارلىق نورمالاردىڭ بۇزىلۋى، ينفراقۇرىلىم مەن قارجىلاندىرۋ تاپشىلىعى سەكىلدى ماسەلەلەر بار، - دەدى باسقارما باسشىسى.
اكىمجانوۆتىڭ مالىمەتىنشە، الاش جانە شارىن بازارلارىندا جەردى رۇقساتسىز پايدالانۋ، جولاۋشىلار اۆتوبۋستارىنىڭ رۇقساتسىز ورنالاستىرىلۋى سياقتى زاڭ بۇزۋشىلىقتار انىقتالعان. سونىمەن قاتار بازارلاردا جۇمىس ىستەيتىن كاسىپكەرلەر مىندەتتى ساقتاندىرۋمەن تولىق قامتىلماعان.
- مىندەتتى ساقتاندىرۋعا قاتىستى ماسەلە بيگ شاڭحاي بازارىندا سوڭعى ەكى ايدا تۋىندادى. قازىرگى ۋاقىتتا بۇل ماسەلەنى شەشۋ بويىنشا جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر. بازاردا كاسىپكەرلەر ءوز قىزمەتىن جالعاستىرۋدا. بانكتەرمەن بىرلەسىپ ءبىرقاتار شارالار قابىلدانىپ، كاسىپكەرلەردىڭ نەسيەلەرى 6 اي مەرزىمگە شەگەرىلدى، - دەپ تۇيىندەدى بايانداماسىن حالەل اكىمجانوۆ.
بۇعان دەيىن، ازىق-تۇلىك تاپشىلىعى تاۋەكەلىن انىقتاۋدىڭ ءادىسى ەنگىزىلەتىنىن جازعانبىز.
تاستان تويانوۆ