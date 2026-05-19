پرەزيدەنت يۋنەسكو-نىڭ بۇرىنعى باس ديرەكتورىن «قوجا احمەت ياساۋي» وردەنىمەن ماراپاتتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى يۋنەسكو-نىڭ بۇرىنعى باس ديرەكتورى ودرە ازۋلەنى Qoja Ahmet Yasaui وردەنىمەن ماراپاتتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ودرە ازۋلەنىڭ يۋنەسكو باس ديرەكتورى رەتىندە اتقارعان قىزمەتىنە جوعارى باعا بەردى.
- ءسىزدىڭ پاراساتتى ءارى مىقتى باسشىلىعىڭىزبەن يۋنەسكو ديالوگ پەن ىنتىماقتاستىق الاڭى رەتىندەگى ءرولىن ارتتىرا ءتۇستى. جاھاندا باعدارسىزدىق پەن قاقتىعىستار بەلەڭ العان كەزدە ءسىز ءبىلىم مەن مادەنيەت بەيبىتشىلىكتى نىعايتاتىن ماڭىزدى قۇرال ەكەنىن ۇدايى دالەلدەپ كەلەسىز. ەلىمىزدىڭ باي تاريحي جانە مادەني مۇرالارىنا نازار اۋدارۋ ارقىلى ءوزارا سەرىكتەستىكتى كەڭەيتىپ، جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىلۋىنە ىقپال ەتتىڭىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ودرە ازۋلە قازاقستاننىڭ بىرەگەي مادەني قۇندىلىقتارىن، تاريحي ەسكەرتكىشتەرىن، زياتكەرلىك مۇرالارىن ساقتاۋعا جانە ولاردىڭ حالىقارالىق دەڭگەيدە تانىلۋىنا ەرەكشە ۇلەس قوسقانىن اتاپ ءوتتى.
- يۋنەسكو- نىڭ باستامالارى مەن باعدارلامالارى ارقىلى الەمدىك قوعامداستىق قازاقستاننىڭ قوجا احمەت ياساۋي كەسەنەسىنەن باستاپ، ۇلى دالانىڭ مادەني كەڭىستىگىنە دەيىنگى قايتالانباس مۇرالارىمەن تانىس بولدى. سوندىقتان سىزگە Qoja Ahmet Yasaui وردەنىن تاپسىرۋ - مەن ءۇشىن زور مارتەبە. ءسىز قازاقستانعا، اسىرەسە، حالقىمىز ءۇشىن ورنى ايرىقشا ياساۋي كەسەنەسىنە قاتىستى ۇلكەن ءىس اتقاردىڭىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
يۋنەسكو- نىڭ بۇرىنعى باس ديرەكتورى مەملەكەت باسشىسىنا جوعارى ماراپات تاپسىرعانى ءۇشىن العىس ايتتى
- پرەزيدەنت مىرزا، ماعان كورسەتكەن ايرىقشا قۇرمەتىڭىز ءۇشىن ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن. مەنىڭ قازاقستانعا العاشقى ساپارىم قوجا احمەت ياساۋي كەسەنەسىمەن تىعىز بايلانىستى. بۇل ورىننىڭ تاريحي عانا ەمەس، رۋحاني قۇندىلىعىن تەرەڭ سەزىندىم. سول سەبەپتى ۇلى ويشىل اتىنداعى وردەنمەن ماراپاتتالعانىما قۋانىشتىمىن، - دەدى ودرە ازۋلە.
ايتا كەتەلىك ءبىرىنشى Qoja Ahmet Yasaui وردەنى تۇركيا پرەزيدەنتىنە تابىستالعان ەدى.