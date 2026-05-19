پرەزيدەنت: التىن وردا جىلناماسى - ادامزاتقا ورتاق تاريح
استانا. KAZINFORM - التىن وردا جىلناماسى - ادامزاتقا ورتاق تاريح. بۇل تۋرالى ەلورداداعى تاۋەلسىزدىك سارايىندا ءوتىپ جاتقان «التىن وردا - دالا وركەنيەتىنىڭ ۇلگىسى: تاريح، ارحەولوگيا، مادەنيەت، بىرەگەيلىك» اتتى حالىقارالىق سيمپوزيۋمدا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- سيمپوزيۋم التىن وردا مەن ۇلى دالا تاريحىن زەردەلەيتىن ءتۇرلى مەكتەپ وكىلدەرىنىڭ باسىن قوسىپ وتىر. بۇل - وتە ماڭىزدى. ۇزاق جىلدار بويى وسى ىرگەلى تاقىرىپتى ىندەتە زەرتتەگەن رەسەيلىك عالىمداردىڭ ءرولىن اتاپ وتكەن ادىلەتتى بولار ەدى. ولار التىن وردانىڭ تىنىس-تىرشىلىگىن جان-جاقتى سيپاتتايتىن عىلىمنىڭ مول قورىن جينادى. سونىمەن قاتار التىن وردا تاقىرىبى ءبىر عانا مەملەكەتتىڭ شەڭبەرىندە شەكتەلىپ قالماي، قىتاي، موڭعوليا، ا ق ش، ءۇندىستان، پاكىستان، جاپونيا، قىرعىزستان، وزبەكستان، مىسىر جانە ءبىرقاتار ەۋروپا ەلدەرى زەرتتەۋشىلەرىنىڭ نازارىن اۋدارىپ، بۇكىل الەمدى شارلاپ كەتتى دەسەك بولادى. تۇپتەپ كەلگەندە، التىن وردا جىلناماسى - ادامزاتقا ورتاق تاريح، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى بۇگىن ءوتىپ جاتقان بىرەگەي سيمپوزيۋم الەمدىك اۋقىمداعى مۇرانى جۇيەلى زەرتتەۋ جۇمىسىن جاڭا ساپالىق دەڭگەيگە كوتەرەدى دەپ سەنەتىندىگىن ايتتى.
- وسى جەردە وتىرعان عالىمدار مەن ساراپشىلار بۇل مىندەتتى ىسكە اسىرۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسۋدا. بۇل ماڭىزدى جۇمىستا سىزدەر وڭ ناتيجەگە قول جەتكىزەسىزدەر دەپ سەنەمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
الەمدىك قوعامداستىق تاريحي جولايرىقتا تۇر.
- قازاقستان التىن وردا تاريحىن الەمدىك جىلنامانىڭ كۇردەلى، سان سالالى كەزەڭى رەتىندە قاراستىرادى. ويتكەنى بۇعان اتۇستى قاراۋعا بولمايدى. ولاي بولعان جاعدايدا الەمدىك تاريحتاعى وسىنداي بىرەگەي قۇبىلىسقا قاتىستى ۇستانىم وزگەرەدى. ال ول مەملەكەتتەر مەن حالىقتار اراسىنداعى قارىم-قاتىناسقا سىزات ءتۇسىرۋى مۇمكىن. وكىنىشكە قاراي، الەمدىك ماڭىزى بار ءىرى تاريحي وقيعالاردى بۇرمالاعان مىسالدار قازىر دە كەزدەسەدى. گەوساياسي احۋال قۇبىلىپ تۇرعان بۇگىنگىدەي زاماندا سوعىستاردىڭ قاسىرەتتى حرونولوگياسىنا بايلانىپ قالماي، ادامزات تاريحىنداعى جاسامپاز كەزەڭدەر مەن ديالوگ الاڭدارىنىڭ ناتيجەلى ساتتەرىنە ءمان بەرگەن ءجون. البەتتە، بۇل وڭاي مىندەت ەمەس، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى تارلان تاريحتىڭ باعزى داۋىرلەردەن باستاپ قازىرگى دەيىنگى شەجىرەسىندە سوعىستار مەن قارۋلى قاقتىعىستار وتە كوپ كەزدەسەتىنىن ايتتى.
- مۇنداي كورىنىستىڭ قالىپتاسۋى دا تۇسىنىكتى: بەيبىت كۇندەگى كۇيبەڭ تىرشىلىكتى سيپاتتاعاننان گورى قان مايدانداعى بىتىسپەس ۇرىستاردى جازعان الدەقايدا جەڭىل. ايتپاقشى، لەۆ تولستويدىڭ اتاقتى «سوعىس جانە بەيبىتشىلىك» رومانى - بەيبىتشىلىكتى ەمەس، سوعىستى ەگجەي-تەگجەيلى سۋرەتتەگەن شىعارما. الەمدىك قوعامداستىق تاريحي جولايرىقتا تۇر. وركەنيەتتى تاڭداۋ الدىنداعى سىندارلى ساتتە ورتاق تاريحىمىزدى حالىقتاردى بىرىكتىرەتىن فاكتور رەتىندە ۇسىنۋ ءۇشىن بەدەلدى، كاسىبي عالىمداردىڭ كۇشىن ءبىر ارناعا توعىستىرعان دۇرىس، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.