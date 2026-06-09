KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    پرەزيدەنت 2029-جىلعا دەيىنگى «Digital Qazaqstan» ستراتەگياسىن بەكىتتى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا سيفرلاندىرۋ مەن جاساندى ينتەللەكتتى دامىتۋدىڭ جاڭا ستراتەگياسى قابىلداندى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Президент подписал указ о масштабной цифровизации и внедрении ИИ в Казахстане
    Фото: Акорда

    - مەملەكەت باسشىسى «اۋقىمدى سيفرلاندىرۋدىڭ جانە جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن جاپپاي ەندىرۋدىڭ 2029 -جىلعا دەيىنگى «Digital Qazaqstan» جالپى ۇلتتىق ستراتەگياسىن بەكىتۋ تۋرالى» جارلىققا قول قويدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ايتا كەتەيىك، جارلىقتىڭ ءماتىنى باسپا سوزدە جاريالانادى.

    جاقىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ ە ا ە و- نىڭ ساۋدا-لوگيستيكا سالاسىنا جاساندى ينتەللەكتىنى بەلسەندىرەك ەنگىزۋدى ۇسىنعان ەدى.

    وسىعان دەيىن اباي وبلىسىنىڭ اكىمى پرەزيدەنتكە ءوڭىردىڭ ەكونوميكالىق دامۋى تۋرالى ەسەپ بەرگەنىن جازعان بولاتىنبىز.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور