پرەزيدەنت 2029-جىلعا دەيىنگى «Digital Qazaqstan» ستراتەگياسىن بەكىتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا سيفرلاندىرۋ مەن جاساندى ينتەللەكتتى دامىتۋدىڭ جاڭا ستراتەگياسى قابىلداندى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- مەملەكەت باسشىسى «اۋقىمدى سيفرلاندىرۋدىڭ جانە جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن جاپپاي ەندىرۋدىڭ 2029 -جىلعا دەيىنگى «Digital Qazaqstan» جالپى ۇلتتىق ستراتەگياسىن بەكىتۋ تۋرالى» جارلىققا قول قويدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، جارلىقتىڭ ءماتىنى باسپا سوزدە جاريالانادى.
جاقىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ ە ا ە و- نىڭ ساۋدا-لوگيستيكا سالاسىنا جاساندى ينتەللەكتىنى بەلسەندىرەك ەنگىزۋدى ۇسىنعان ەدى.
وسىعان دەيىن اباي وبلىسىنىڭ اكىمى پرەزيدەنتكە ءوڭىردىڭ ەكونوميكالىق دامۋى تۋرالى ەسەپ بەرگەنىن جازعان بولاتىنبىز.