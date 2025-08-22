19:35, 22 - تامىز 2025 | GMT +5
پرەزيدەنتتىڭ قىرعىز رەسپۋبليكاسىنا رەسمي ساپارى اياقتالدى
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق ماناس اۋەجايىنان مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتى قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ قۇرمەتپەن شىعارىپ سالدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
بۇگىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن سادىر جاپاروۆ قازاقستان مەن قىرعىزستان جوعارى مەملەكەتارالىق كەڭەسىنىڭ وتىرىسىنا قاتىستى.
كەيىننەن قازاقستان مەن قىرعىزستان مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ بىرلەسكەن مالىمدەمەسى قابىلداندى.
پرەزيدەنت سادىر جاپاروۆتى «التىن قىران» وردەنىمەن ماراپاتتادى.
سونىمەن قاتار قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن سادىر جاپاروۆ باسپا ءسوز بريفينگىن وتكىزدى.