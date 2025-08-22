ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    19:35, 22 - تامىز 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنتتىڭ قىرعىز رەسپۋبليكاسىنا رەسمي ساپارى اياقتالدى

    استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق ماناس اۋەجايىنان مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتى قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ قۇرمەتپەن شىعارىپ سالدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Завершился официальный визит Президента Казахстана в Кыргызскую Республику
    Фото: Акорда

    بۇگىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن سادىر جاپاروۆ قازاقستان مەن قىرعىزستان جوعارى مەملەكەتارالىق كەڭەسىنىڭ وتىرىسىنا قاتىستى.

    Завершился официальный визит Президента Казахстана в Кыргызскую Республику
    Фото: Акорда

    كەيىننەن قازاقستان مەن قىرعىزستان مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ بىرلەسكەن مالىمدەمەسى قابىلداندى.

    Завершился официальный визит Президента Казахстана в Кыргызскую Республику
    Фото: Акорда

    پرەزيدەنت سادىر جاپاروۆتى «التىن قىران» وردەنىمەن ماراپاتتادى.

    سونىمەن قاتار قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن سادىر جاپاروۆ باسپا ءسوز بريفينگىن وتكىزدى.

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
