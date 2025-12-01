پرەزيدەنت توقايەۆقا الماتى اگلومەراتسياسىن دامىتۋ جوسپارى تانىستىرىلدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى الماتى وبلىسىنىڭ اكىمى مارات سۇلتانعازيەۆتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆقا ءوڭىردىڭ نەگىزگى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق كورسەتكىشتەرى، سونداي- اق الماتى اگلومەراتسياسىن دامىتۋ جوسپارى جونىندە باياندالدى.
مارات سۇلتانعازيەۆ سوڭعى 3 جىلدا وبلىستىڭ جالپى وڭىرلىك ءونىمى 1,8 ەسە ارتىپ، 3,4 تريلليون تەڭگەدەن 6 تريلليون تەڭگەگە وسكەنىن ايتتى. بيىلعى قاڭتار - قازان ايلارى ارالىعىنداعى قىسقا مەرزىمدى ەكونوميكالىق ينديكاتور 109,7 پايىزدى قۇرادى. حالىقارالىق كومپانيالاردىڭ قاتىسۋىمەن تاعام ونەركاسىبى، لوگيستيكا جانە مەتاللۋرگيا سالالارىندا جالپى سوماسى 470 ميلليارد تەڭگەدەن اساتىن 13 ينۆەستيتسيالىق جوبا ىسكە اسىرىلىپ جاتىر.
پرەزيدەنتكە بيىلعى توعىز ايدا وڭدەۋ ونەركاسىبىنىڭ ەكسپورتى 28,5 پايىز ۇلعايىپ، 618,5 ميلليون دوللارعا جەتكەنى جونىندە مالىمەت بەرىلدى. بۇل رەتتە ەكسپورتتىڭ 90 پايىزى جوعارى دەڭگەيدە قايتا وڭدەلگەن ونىمگە تيەسىلى.
مەملەكەت باسشىسىنا الماتى وبلىسى اۋىل شارۋاشىلىعىنا ارنالعان مەملەكەتتىك سۋبسيديالاردى ءتيىمدى پايدالاناتىن جەتەكشى وڭىرلەردىڭ ءبىرى ەكەنى ايتىلدى: ياعني ءبىر تەڭگە سۋبسيدياعا 17 تەڭگەگە دەيىن اۋىل شارۋاشىلىعى ءونىمى وندىرىلەدى. تاۋارلى ءسۇت فەرمالارىنىڭ سانى 11-گە دەيىن كوبەيدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆقا وبلىستىڭ الەۋمەتتىك دامۋى تۋرالى اقپارات ۇسىنىلدى. بيىلعى ون ايدا 950 مىڭ شارشى مەترگە جۋىق تۇرعىن ءۇي سالىنعان. ءۇش اۋىسىمدى مەكتەپتەر سانى 52-دەن 28-گە دەيىن قىسقاردى.
- سونىمەن قاتار پرەزيدەنتكە قاپشاعاي سۋ قويماسى مەن ۇلتتىق تابيعي پاركتەر اينالاسىنداعى تۋريزم كلاستەرىنىڭ دامۋ بارىسى تانىستىرىلدى. وبلىسقا كەلگەن تۋريستەر سانى 2,2 ميلليون ادامعا جەتكەن. بۇل بىلتىرعى وسىنداي كەزەڭمەن سالىستىرعاندا 36 پايىزعا ارتىق. كەزدەسۋ سوڭىندا مەملەكەت باسشىسى وبلىس اكىمىنە ءوڭىردىڭ ونەركاسىپ جانە اگرارلىق الەۋەتىن نىعايتۋ، لوگيستيكا، تۋريزم سالالارىن دامىتۋ، سونداي-اق تۇرعىنداردى تولعاندىراتىن وزەكتى ماسەلەلەردى كەشەندى تۇردە شەشۋ جونىندە ءبىرقاتار ناقتى تاپسىرما بەردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.