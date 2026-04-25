پرەزيدەنت مينيسترلىككە «جاسىل ساباقتار» جوباسىن قابىلداۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ەكولوگيالىق مادەنيەتتى قالىپتاستىرۋ ىسىندە ءبىلىم جۇيەسىنە باسا ءمان بەرۋدى ماڭىزدى ماسەلە رەتىندە اتادى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
- تازالىقتىڭ تىرەگى - تاربيە. بالالاردى ەكولوگيالىق مادەنيەت پەن ەڭبەككە مەكتەپ جاسىنان باۋلۋ قاجەت. سوندىقتان ەكولوگيالىق اكسيالارعا وقۋشىلار مەن ستۋدەنتتەردىڭ بەلسەنە قاتىسقانى ءجون. وسىعان وراي، وقۋ- اعارتۋ مينيسترلىگىنە «جاسىل ساباقتار» جوباسىن قابىلداۋدى تاپسىرامىن. ءبىلىم وردالارىندا سۋدى جانە قۋات كوزىن ۇنەمدەۋ، قورشاعان ورتانى قورعاۋ ءىسىن دارىپتەيتىن باستامالاردى قولعا الۋ قاجەت. سونداي-اق وقۋشىلار مەن ستۋدەنتتەردىڭ ەكولوگيا ماسەلەسىنە ارنالعان عىلىمي ىزدەنىستەرىنە جان- جاقتى قولداۋ كورسەتۋ كەرەك. «تازا قازاقستان» حالقىمىزدى جاڭا ساپالىق دەڭگەيگە كوتەرەتىن ۇلتتىق يدەيا بولۋعا ءتيىس. ونى قوعامدا تەرەڭ ورنىقتىرۋ ءۇشىن مادەنيەت سالاسىنىڭ، اسىرەسە، كرەاتيۆتى يندۋستريانىڭ الەۋەتىن بارىنشا پايدالانعان ءجون. ەڭبەكقورلىق، ۇقىپتىلىق، ادالدىق، جاسامپازدىق قۇندىلىقتارى فيلمدەر، سەريالدار ارقىلى دا ناسيحاتتالۋعا ءتيىس. بۇل جۇمىستا بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى مەن الەۋمەتتىك جەلىنىڭ دە مۇمكىندىگىن دۇرىس قولدانۋ كەرەك، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت قازىر ەلىمىزدە تۇبەگەيلى وزگەرىستەردى قولعا الىنىپ، اۋقىمدى رەفورمالار جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقانىن مالىمدەدى.
- ناۋرىز ايىندا وتكەن رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمدا جاڭا كونستيتۋتسيامىزدى قابىلدادىق. وسىلايشا، ەل تاريحىنىڭ جاڭا پاراعىن اشتىق. ءبىزدىڭ تۇپكى ماقساتىمىز - «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتى بەرىك ورنىققان قاۋىپسىز جانە ادىلەتتى قوعام قۇرۋ. جاس ۇرپاققا، ياعني سىزدەرگە وركەنيەتتى، بەدەلدى، دامىعان مەملەكەتتى امانات ەتىپ قالدىرۋ. وسى جولدا ءبارىمىز تاباندى ەڭبەك ەتۋىمىز كەرەك. ال وتانعا قىزمەت قاراپايىم دۇنيەلەردەن باستالادى. تال ەگۋ، اينالاڭدى تازا ۇستاۋ ارقىلى ەلگە پايدالى بولۋعا، ياعني ۇلتقا قىزمەت ەتۋگە بولادى. مەن جاستاردىڭ، ەرىكتىلەردىڭ ەلىمىزدى كوركەيتۋگە قوسقان وراسان زور ۇلەسىن جوعارى باعالايمىن. ادال ەڭبەكتەرىڭىزدى ەرەكشە قۇرمەتكە لايىق دەپ سانايمىن. تازالىق - ەڭ الدىمەن، ىشكى مادەنيەتتىڭ ولشەمى. وي- نيەتى جانە ارى تازا ادام ەشكىمگە ەشقاشان قيانات جاسامايدى، ونداي ادام ەلىن دە ساتپايدى. تارتىپكە باعىنىپ، ءتۇزۋ جولدان دا اداسپايدى. اينالاسىنا قامقور، جاقىندارىنا جاناشىر بولادى. ەلدىڭ كوشىن العا باستاپ، ۇلت ساپاسىن جاقسارتۋعا اتسالىسادى. مەن ءبارىڭىزدى ءدال وسىنداي ازامات دەپ ەسەپتەيمىن. بارشاڭىزعا تاعى دا ساتتىلىك تىلەيمىن! - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى «تازا قازاقستان» باستاماسىن دامىتۋ اياسىندا جانۋارلارعا قامقورلىق مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋعا توقتالدى.