پرەزيدەنت دونالد ترامپتى «ارتەميدا-2» ميسسياسىنىڭ تابىستى ورىندالۋىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM — قاسىم-جومارت توقايەۆ دونالد ترامپتى «ارتەميدا-2» ميسسياسىنىڭ تابىستى ورىندالۋىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
— مەملەكەت باسشىسى «ارتەميدا-2» ميسسياسىنىڭ ءساتتى اياقتالۋىنا وراي ا ق ش پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ حاتىن جولداپ، ادامزاتتىڭ كەيىنگى جارتى عاسىرداعى ايعا جاساعان العاشقى ساپارى عارىشتى يگەرۋدە تاريحي كەزەڭگە اينالعانىن اتاپ ءوتتى.
پرەزيدەنت ا ق ش-تىڭ وزىق عىلىمي جەتىستىكتەرىنە جوعارى باعا بەردى. بۇل دۇنيە جۇزىندەگى عالىمداردىڭ، ينجەنەرلەر مەن زەرتتەۋشىلەردىڭ جاڭا بۋىنىن جىگەرلەندىرىپ، ءبىلىم كوكجيەگىن كەڭەيتەتىنىن ايتتى. قاسىم-جومارت توقايەۆ دونالد ترامپقا «ارتەميدا» باعدارلاماسىن جانە عارىش سالاسىنداعى باسقا دا باستامالاردى ىسكە اسىرۋدا تابىس تىلەدى، — دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالا كەتەيىك، NASA-نىڭ «ارتەميدا-2» ميسسياسى اياسىندا ايدى اينالىپ ۇشقان «وريون» عارىش كەمەسى كاليفورنيا جاعالاۋى ماڭىنداعى تىنىق مۇحيتىنا ءساتتى قوندى. قونۋ ءساتىنىڭ تىكەلەي ەفيرىن NASA-نىڭ YouTube ارناسىندا ءۇش ميلليوننان استام ادام تاماشالادى.