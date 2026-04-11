ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    08:43, 11 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    پرەزيدەنت دونالد ترامپتى «ارتەميدا-2» ميسسياسىنىڭ تابىستى ورىندالۋىمەن قۇتتىقتادى

    استانا. KAZINFORM — قاسىم-جومارت توقايەۆ دونالد ترامپتى «ارتەميدا-2» ميسسياسىنىڭ تابىستى ورىندالۋىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Дональда Трампа с успешным выполнением миссии «Артемида-2»
    Фото: Акорда

    — مەملەكەت باسشىسى «ارتەميدا-2» ميسسياسىنىڭ ءساتتى اياقتالۋىنا وراي ا ق ش پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ حاتىن جولداپ، ادامزاتتىڭ كەيىنگى جارتى عاسىرداعى ايعا جاساعان العاشقى ساپارى عارىشتى يگەرۋدە تاريحي كەزەڭگە اينالعانىن اتاپ ءوتتى.

     پرەزيدەنت ا ق ش-تىڭ وزىق عىلىمي جەتىستىكتەرىنە جوعارى باعا بەردى. بۇل دۇنيە جۇزىندەگى عالىمداردىڭ، ينجەنەرلەر مەن زەرتتەۋشىلەردىڭ جاڭا بۋىنىن جىگەرلەندىرىپ، ءبىلىم كوكجيەگىن كەڭەيتەتىنىن ايتتى. قاسىم-جومارت توقايەۆ دونالد ترامپقا «ارتەميدا» باعدارلاماسىن جانە عارىش سالاسىنداعى باسقا دا باستامالاردى ىسكە اسىرۋدا تابىس تىلەدى، — دەلىنگەن حابارلامادا.

    ەسكە سالا كەتەيىك، NASA-نىڭ «ارتەميدا-2» ميسسياسى اياسىندا ايدى اينالىپ ۇشقان «وريون» عارىش كەمەسى كاليفورنيا جاعالاۋى ماڭىنداعى تىنىق مۇحيتىنا ءساتتى قوندى. قونۋ ءساتىنىڭ تىكەلەي ەفيرىن NASA-نىڭ YouTube ارناسىندا ءۇش ميلليوننان استام ادام تاماشالادى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ
