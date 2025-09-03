پرەزيدەنت بەيجىڭدەگى تيانانمەن الاڭىنا باردى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ بەيجىڭدەگى تيانانمەن الاڭىنا باردى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
- مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستا جانە جاپون باسقىنشىلىعىنا قارسى كۇرەستە جەتكەن جەڭىستىڭ 80 جىلدىعىنا وراي ۇيىمداستىرىلعان اسكەري پارادتى تاماشالاۋ ءۇشىن تيانانمەن الاڭىنا كەلدى، - دەپ جازىلعان اقپاراتتا.
سالدەن سوڭ تيانانمەن الاڭىندا اسكەري پاراد باستالادى.
قىتاي تاراپى جازعانداي، بۇگىن تاڭەرتەڭ بەيجىڭدەگى تيانانمەن الاڭىندا قىتاي حالقىنىڭ جاپون باسقىنشىلارىنا قارسى سوعىستاعى جەڭىسىنىڭ جانە ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستاعى فاشيزمگە قارسى جەڭىستىڭ 80 جىلدىعىنا ارنالعان سالتاناتتى جيىن باستالدى.
زەڭبىرەك ساليۋتىنىڭ ۇنىمەن قوسا قۇرمەت قاراۋىلىنىڭ تۋ ۇستاۋشى روتاسى مەملەكەتتىك تۋدى الاڭداعى حالىق قاھارماندارى ەسكەرتكىشىنەن سولتۇستىككە قاراي تۋ تۇعىرىنا الىپ شىقتى.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى قىتايداعى قازاقستان مادەنيەت ورتالىعىنىڭ اشىلۋ راسىمىنە قاتىستى.