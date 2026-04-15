پرەزيدەنت ب ۇ ۇ باس حاتشىسىنىڭ سۋ رەسۋرستارى جونىندەگى ارناۋلى وكىلىن قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ب ۇ ۇ باس حاتشىسىنىڭ سۋ رەسۋرستارى جونىندەگى ارناۋلى وكىلى رەتنو مارسۋديدى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
كەزدەسۋدە سۋ رەسۋرستارىنىڭ جاھاندىق جانە وڭىرلىك كۇن تارتىبىندەگى نەگىزگى ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان ءۇشىن سۋ ورنىقتى دامۋ، ەكولوگيالىق قاۋىپسىزدىك جانە وڭىردەگى تۇراقتىلىقپەن تىكەلەي بايلانىستى ستراتەگيالىق رەسۋرس سانالاتىنىن اتاپ ءوتتى.
پرەزيدەنت سالاداعى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ اناعۇرلىم ءتيىمدى ارحيتەكتۋراسىن قالىپتاستىرۋدىڭ ماڭىزى ەرەكشە ەكەنىنە نازار اۋداردى.
وسى ورايدا مەملەكەت باسشىسى ب ۇ ۇ اياسىندا حالىقارالىق سۋ ۇيىمىن قۇرۋ جونىندە كوتەرگەن باستاماسىنا ارنايى توقتالدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ايتۋىنشا، بۇل قادام سۋ رەسۋرستارىن ۇتىمدى پايدالانۋ، سۋ پروبلەماتيكاسىنا قاتىستى سىن-قاتەرلەر بويىنشا حالىقارالىق ۇيلەستىرۋ تەتىگىن كەڭەيتۋ جانە ورنىقتى شەشىمدەردى ىلگەرىلەتۋ جونىندەگى جاھاندىق كۇش-جىگەرگە تىڭ سەرپىن بەرەدى.
الداعى كۇندەرى استانادا وتەتىن وڭىرلىك ەكولوگيالىق سامميتتە اتالعان قۇرىلىمدى قالىپتاستىرۋ پارامەترلەرى مەن پەرسپەكتيۆاسىن ەگجەي-تەگجەيلى تالقىلاۋعا باعىتتالعان حالىقارالىق كونسۋلتاتسيالاردىڭ العاشقى كەزەڭىن باستاۋ جوسپارلانىپ وتىر.
سونىمەن قاتار بيىل جەلتوقسان ايىندا ابۋ-دابيدە وتەتىن سۋ رەسۋرستارى جونىندەگى ب ۇ ۇ كونفەرەنتسياسى سالاداعى تۇيتكىلدەردى شەشۋدىڭ ءوزارا كەلىسىلگەن تاسىلدەرىن ازىرلەيتىن الاڭ ءرولىن اتقاراتىنى ايتىلدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن رەتنو مارسۋدي ورتالىق ازيا وڭىرىندە سۋ رەسۋرستارىن ءتيىمدى پايدالانۋ ماسەلەسى جونىندە پىكىر الماستى.
