پرەزيدەنت اگرارلىق سالا عالىمدارىن ماراپاتتاپ، باسپانا كىلتىن تابىستادى
استانا. KAZINFORM - اقوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن عىلىم كۇنىنە ارنالعان سالتاناتتى جيىن ءوتتى.
جيىندا پرەزيدەنت عىلىمنىڭ ەل دامۋىنداعى ايرىقشا ءرولىن اتاپ ءوتىپ، وسى سالادا ەلەۋلى ەڭبەك ەتىپ جۇرگەن عالىمداردى ماراپاتتادى.
اتاپ ايتقاندا، عىلىمداعى جەتىستىكتەرى ءۇشىن «جاڭگىر حان اتىنداعى باتىس قازاقستان اگرارلىق- تەحنيكالىق ۋنيۆەرسيتەتى» ك ە ا ق زەرتحاناسىنىڭ جەتەكشىسى سارسەنبەك مونتايەۆ «پاراسات» وردەنىمەن ناگرادتالدى.
سونىمەن قاتار مەملەكەت باسشىسى ساكەن سەيفۋللين اتىنداعى قازاق اگروتەحنيكالىق زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ءۇش جاس عالىمىنا پاتەر كىلتتەرىن تابىستادى.
ولار - ۋنيۆەرسيتەتتىڭ جاس عالىمدار كەڭەسىنىڭ ءتورايىمى، «وسىمدىك شارۋاشىلىعى» باعىتى بويىنشا قاۋىمداستىرىلعان پروفەسسور مىندەتىن اتقارۋشى، PhD راحيا ەلنازار قىزى، «ازىق- تۇلىك ونىمدەرىن ءوندىرۋ» باعىتى بويىنشا قاۋىمداستىرىلعان پروفەسسور مىندەتىن اتقارۋشى، PhD ەلميرا بازىلحانوۆا، سونداي-اق «ەلەكترمەن جابدىقتاۋ» باعىتى بويىنشا اعا وقىتۋشى، PhD ارتۋر نوگاي.
راحيا ەلنازار قىزىنىڭ ايتۋىنشا، كورسەتىلگەن قۇرمەت عىلىمي قاۋىمداستىق ەڭبەگىنە بەرىلگەن جوعارى باعا مەن ەرەكشە ءىلتيپاتتىڭ كورىنىسى.
- عىلىم - دامۋشى مەملەكەتتىڭ بەرىك ىرگەتاسى، ال عالىمدار ەلدىڭ باستى ستراتەگيالىق رەسۋرسى بولىپ قالا بەرەدى، - دەدى ول.
