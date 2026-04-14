ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    22:42, 14 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    پرەزيدەنت اگرارلىق سالا عالىمدارىن ماراپاتتاپ، باسپانا كىلتىن تابىستادى

    استانا. KAZINFORM - اقوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن عىلىم كۇنىنە ارنالعان سالتاناتتى جيىن ءوتتى.

    в
    Фото: АШМ

    جيىندا پرەزيدەنت عىلىمنىڭ ەل دامۋىنداعى ايرىقشا ءرولىن اتاپ ءوتىپ، وسى سالادا ەلەۋلى ەڭبەك ەتىپ جۇرگەن عالىمداردى ماراپاتتادى.

    اتاپ ايتقاندا، عىلىمداعى جەتىستىكتەرى ءۇشىن «جاڭگىر حان اتىنداعى باتىس قازاقستان اگرارلىق- تەحنيكالىق ۋنيۆەرسيتەتى» ك ە ا ق زەرتحاناسىنىڭ جەتەكشىسى سارسەنبەك مونتايەۆ «پاراسات» وردەنىمەن ناگرادتالدى.

    سونىمەن قاتار مەملەكەت باسشىسى ساكەن سەيفۋللين اتىنداعى قازاق اگروتەحنيكالىق زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ءۇش جاس عالىمىنا پاتەر كىلتتەرىن تابىستادى.

    ولار - ۋنيۆەرسيتەتتىڭ جاس عالىمدار كەڭەسىنىڭ ءتورايىمى، «وسىمدىك شارۋاشىلىعى» باعىتى بويىنشا قاۋىمداستىرىلعان پروفەسسور مىندەتىن اتقارۋشى، PhD راحيا ەلنازار قىزى، «ازىق- تۇلىك ونىمدەرىن ءوندىرۋ» باعىتى بويىنشا قاۋىمداستىرىلعان پروفەسسور مىندەتىن اتقارۋشى، PhD ەلميرا بازىلحانوۆا، سونداي-اق «ەلەكترمەن جابدىقتاۋ» باعىتى بويىنشا اعا وقىتۋشى، PhD ارتۋر نوگاي.

    راحيا ەلنازار قىزىنىڭ ايتۋىنشا، كورسەتىلگەن قۇرمەت عىلىمي قاۋىمداستىق ەڭبەگىنە بەرىلگەن جوعارى باعا مەن ەرەكشە ءىلتيپاتتىڭ كورىنىسى.

    - عىلىم - دامۋشى مەملەكەتتىڭ بەرىك ىرگەتاسى، ال عالىمدار ەلدىڭ باستى ستراتەگيالىق رەسۋرسى بولىپ قالا بەرەدى، - دەدى ول.

    ايتا كەتەيىك، الماتىدا بالالارعا ارنالعان العاشقى عىلىم مۋزەيى اشىلادى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Ризابек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار