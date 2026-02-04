پرەزيدەنت: پاكىستان - قازاقستاننىڭ وڭتۇستىك ازياداعى ماڭىزدى ءارى سەنىمدى سەرىكتەسى
يسلاماباد. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن شاحباز شاريفتىڭ كەلىسسوزدەرى ەكى ەل دەلەگاتسيالارىنىڭ قاتىسۋىمەن كەڭەيتىلگەن قۇرامدا جالعاستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنت يسلامابادقا كەلىپ، پاكىستاننىڭ باي تاريحىمەن، مادەني مۇراسىمەن جانە عاسىرلار بويى قالىپتاسقان داستۇرلەرىمەن تانىسۋدى زور مارتەبە سانايتىنىن اتاپ ءوتتى.
- قازاقستان پرەزيدەنتى رەتىندە پاكىستانعا ءبىرىنشى رەت مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلىپ وتىرمىن. بۇل ساپار تاريحي مانگە يە جانە ۋاقىت تەزىنەن وتكەن سەرىكتەستىگىمىزدىڭ ماڭىزدى كەزەڭى سانالادى. مەن بۇعان سەنىمدىمىن. حالىقتارىمىزدىڭ جىبەك جولى ارقىلى جانە كەڭ تارالعان يسلام وركەنيەتى اياسىندا عاسىرلار بويى قالىپتاسقان دوستىعىن جوعارى باعالايمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى اتالعان ساپار ديپلوماتيالىق قارىم-قاتىناستىڭ ورناعانىنا 34 جىل تولۋىمەن تۇسپا-تۇس كەلگەنىنە توقتالىپ، مۇنىڭ سيمۆولدىق مانىنە نازار اۋداردى.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، پاكىستان - قازاقستاننىڭ تاۋەلسىزدىك العان العاشقى جىلداردان بەرى وڭتۇستىك ازياداعى ماڭىزدى ءارى سەنىمدى سەرىكتەسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ بۇگىن قول قويىلاتىن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك ورناتۋ تۋرالى بىرلەسكەن دەكلاراتسيا ءوزارا ىقپالداستىققا جول اشاتىن ماڭىزدى تاريحي مەجەنى ايقىندايتىنىن ايتتى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ پىكىرىنشە، استانا مەن يسلاماباد ەكىجاقتى بايلانىستار مەن ىنتىماقتاستىققا تىڭ سەرپىن بەرەتىن مۇمكىندىككە يە.
پرەزيدەنت پاكىستانعا ۇلكەن دەلەگاتسيامەن جانە ساۋدا-ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىقتى، سونداي-اق باسقا دا باسىم سالالارداعى ىقپالداستىقتى ارتتىرۋعا باعىتتالعان ناقتى ۇسىنىستارمەن كەلگەنىن اتاپ ءوتتى.
كەزدەسۋدە كولىك باعىتتارىن ءوزارا ۇشتاستىرۋعا ەرەكشە ءمان بەرىلدى. بۇل - قازاقستاننىڭ نەگىزگى باسىمدىقتارىنىڭ ءبىرى. ەلىمىز شىعىس پەن باتىستى، سولتۇستىك پەن وڭتۇستىكتى جالعايتىن توعىز جولدىڭ تورابىندا ورنالاسقان.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان ورتالىق ازيا ەلدەرىمەن ۇيلەسىمدى قارىم-قاتىناس جاساۋ ارقىلى كولىك-لوگيستيكا سالاسىنداعى ناقتى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋدى جالعاستىرادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پاكىستان پرەمەر-ءمينيسترىن قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلۋگە شاقىردى. سونداي-اق بۇگىنگى ۋاعدالاستىقتاردىڭ جۇزەگە اسىرىلۋىن پىسىقتاۋ جانە ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستى نىعايتۋدىڭ الداعى قادامدارىن ايقىنداۋ ءۇشىن مارتەبەلى مەيماندى بيىل قارسى الۋعا دايىن ەكەنىن جەتكىزدى.
كەزدەسۋدە اتاپ وتىلگەندەي، قازاقستان مەن پاكىستاننىڭ كوپجاقتى الاڭداردا، سونىڭ ىشىندە ب ۇ ۇ، ش ى ۇ جانە باسقا دا ۇيىمدار اياسىندا تىعىز ىقپالداستىقتى جالعاستىرۋى ماڭىزدى.
ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن شاحباز شاريف شاعىن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزگەن ەدى.