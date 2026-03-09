رەزەرۆتەگى مۇناي قورىن G7 ەلدەرى بىرلەسىپ پايدالانۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - «ۇلكەن جەتىلىك» ەلدەرىنىڭ قارجى مينيسترلەرى دۇيسەنبى كۇنى حالىقارالىق ەنەرگەتيكالىق اگەنتتىك ۇيلەستىرەتىن رەزەرۆتەگى مۇناي قورلارىن بىرلەسىپ پايدالانۋ مۇمكىندىگىن تالقىلايدى.
مۇنداي شەشىم مۇناي باعاسىنىڭ كۇرت ءوسۋى اياسىندا قابىلداندى. باعا 2022 -جىلدىڭ ورتاسىنان بەرگى ەڭ جوعارى دەڭگەيگە كوتەرىلدى. بۇعان ءىرى وندىرۋشىلەردىڭ كەيبىرى جەتكىزىلىمدى قىسقارتۋى جانە ا ق ش پەن ءيزرايلدىڭ يرانمەن قاقتىعىسىنىڭ كەڭەيۋى سالدارىنان تەڭىز تاسىمالىنا ۇزاق ۋاقىت كەدەرگى كەلۋى مۇمكىن دەگەن قاۋىپ اسەر ەتىپ وتىر.
Reuters اگەنتتىگىنىڭ Financial Times باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ حابارلاۋىنشا، «ۇلكەن جەتىلىككە» كىرەتىن ءۇش مەملەكەت، ونىڭ ىشىندە ا ق ش، رەزەرۆتەگى مۇناي قورلارىن بىرلەسىپ پايدالانۋ يدەياسىن قولداعان.
الايدا ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي قورلاردى پايدالانۋ بەلگىلى ءبىر دەڭگەيدە شيكى مۇناي جەتكىزىلىمىن ارتتىرعانىمەن، مۇناي وڭدەۋ قۋاتتارىنىڭ تاپشىلىعىن تولىق وتەي المايدى.
مامانداردىڭ پىكىرىنشە، ۇلكەن جەتىلىك پەن حالىقارالىق ەنەرگەتيكالىق اگەنتتىك تاراپىنان جاسالۋى مۇمكىن بۇل قادام نەگىزىنەن نارىققا پسيحولوگيالىق اسەر ەتۋگە باعىتتالعان. ياعني، ءىرى مامىلە جاسالادى دەگەن ءۇمىت ارقىلى نارىق قاتىسۋشىلارى باعانىڭ تومەندەۋىنە ىقپال ەتەدى دەگەن ەسەپ بار.
سونىمەن بىرگە ساراپشىلار تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىس 4- 5 اپتادان ۇزاققا سوزىلسا، مۇناي باعاسى قايتادان كۇرت ءوسىپ، باررەلىنە 120 دوللارعا دەيىن جەتۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتەدى.
ۇلكەن جەتىلىك — قۇرامىنا ۇلى بريتانيا، گەرمانيا، يتاليا، كانادا، فرانسيا، جاپونيا جانە ا ق ش كىرەتىن حالىقارالىق كلۋب.
بۇعان دەيىن ساۋد ارابياسىنداعى ەڭ ءىرى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتى درون شابۋىلىنان كەيىن جۇمىسىن ۋاقىتشا توقتاتقانى حابارلانعان.
سونداي-اق كۋۆەيت تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىسقا بايلانىستى مۇناي ءوندىرۋ كولەمىن قىسقارتقانى تۋرالى اقپارات تاراعان.