18:54, 02 - قازان 2025 | GMT +5
ەۋروپالىق وداق رەسەيدىڭ اكتيۆتەرىن ۋكرايناعا بەردى
استانا. قازاقپارات - ەۋروپالىق وداق ۋكرايناعا 4 ميلليارد ەۋرو نەسيە ءبولدى. قارجى رەسەيدىڭ بۇعاتتالعان اكتيۆتەرىنەن الىندى. بۇل ماسەلە ەۋرو وداقتىڭ كوپەنگاگەندەگى كەزدەسۋىندە تالقىعا سالىنعان ەدى.
كەيىن ۋكراينا پرەمەر-ءمينيسترى يۋليا سۆيريدەنكو الەۋمەتتىك جەلىدە ەۋرو وداقتىڭ نەسيە بەرگەنىن راستاپ، قولداۋ ءۇشىن العىس ءبىلدىردى. كيەۆتەگى قارجى مينيسترلىگىنىڭ مالىمدەمەسى بويىنشا، قارجى الەۋمەتتىك تولەمدەر مەن ينفراقۇرىلىمدى قايتا قالپىنا كەلتىرۋ ءۇشىن جۇمسالماق.
كرەمل بۇل ارەكەتتى «ۇرلىق» دەپ ايىپتادى. سوعىس باستالعالى ەۋرو وداق ۋكراينانىڭ ەڭ ءىرى دەمەۋشىسىنە اينالعان. بۇگىندە ۋكراينا بيۋدجەتىنىڭ 40 پايىزدان استامى شەتەلدەن كەلگەن قارجىلاي كومەكپەن قالىپتاسادى.
24.kz