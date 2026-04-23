ەۋروپادا اپتاپ ىستىققا بايلانىستى ءولىم-ءجىتىم وسكەن
استانا. قازاقپارات - 2015-2024-جىلدار ارالىعىندا ەۋروپانىڭ زەرتتەلگەن وڭىرلەرىنىڭ %99,6 ىندا اپتاپ ىستىقپەن بايلانىستى ءولىم جاعدايلارى 1991-2000 -جىلدارمەن سالىستىرعاندا كوبەيگەن، دەپ حابارلايدى DW.
ورتاشا جىلدىق ءوسىم ءاربىر ميلليون تۇرعىنعا شاققاندا 52 ءولىمدى قۇرادى. ال يسپانيا، يتاليا، گرەكيا جانە بولگاريانىڭ كەيبىر ايماقتارىندا بۇل كورسەتكىش 120 دان اسادى. بۇل تۋرالى مەديتسينالىق The Lancet جۋرنالىندا جاريالانعان زەرتتەۋدە ايتىلعان.
2015-2024 -جىلدارى ەۋروپا بويىنشا ەكسترەمالدى ىستىق تۋرالى ەسكەرتۋ جاريالانعان كۇندەر سانى 1991-2000 -جىلدارمەن سالىستىرعاندا ورتا ەسەپپەن %318 عا ارتقان. ەڭ جوعارى ءوسىم باتىس ەۋروپادا، سونىڭ ىشىندە Germany ەلىندە بايقالىپ، %450 دى قۇرادى.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، كليماتتىڭ وزگەرۋى ەۋروپالىقتاردىڭ دەنساۋلىعىنا وزگە دە جولدارمەن كەرى اسەر ەتۋدە. اتاپ ايتقاندا، اللەرگيالىق توزاڭ تاراتاتىن اعاشتار كوكتەمدە بۇرىنعىدان 1-2 اپتا ەرتە گۇلدەي باستادى. سونىڭ سالدارىنان مۇنداي توزاڭعا سەزىمتال ادامداردا اللەرگيا دا ەرتەرەك باستالادى.
سونىمەن قاتار، ەۋروپادا تروپيكالىق ينفەكتسيالىق اۋرۋلاردى جۇقتىرۋ قاۋپى ارتقان. سەبەبى مۇندا وسىنداي اۋرۋلاردى تاراتاتىن ماسالار پايدا بولعان. مىسالى، دەنگە ۆيرۋسىن جۇقتىرۋ قاۋپى %297 عا وسكەن.