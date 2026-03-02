ەۋروپا كەڭەسى تاياۋ شىعىستاعى داعدارىستى شۇعىل تالقىلاماق
استانا. KAZINFORM - ەۋروپا كەڭەسى تاياۋ شىعىستاعى جاعدايدى ەۋروپا كەڭەسىنىڭ مينيسترلەر كوميتەتى وتىرىسىنىڭ كۇن تارتىبىنە ەنگىزەدى. بۇل تۋرالى ەۋروپا كەڭەسىنىڭ باس حاتشىسى الەن بەرسە مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بريۋسسەلدەگى ءتىلشىسى.
ونىڭ ايتۋىنشا، تاياۋ شىعىس ەۋروپا كەڭەسىنىڭ شىعىس شەكارالارىنا تاياۋ اۋماقتا اۋقىمدى قاقتىعىسقا قاراي ويىسىپ بارادى. زىمىران سوققىلارى حالىقارالىق قۇقىقتى «قارۋعا» اينالدىرىپ وتىر، ال يران مەن بۇكىل ءوڭىردىڭ بەيبىت حالقى نەگىزگى سوققىنى قابىلداپ جاتىر.
- بۇل ەسكالاتسيا سوڭعى داعدارىس تىزبەگىمەن قاتار ەۋروپا كەڭەسىنە مۇشە 46 مەملەكەت دەڭگەيىندە قۇقىق بۇزۋدى، كۇش قولدانۋ مەن سانكتسيالاردى باعالاي الاتىن، شەشىمدەردى توقىراۋسىز ءارى ۇيلەسىمدى قابىلداۋدى قامتاماسىز ەتەتىن ورتاق ەۋروپالىق قۇقىقتىق تەتىك قۇرۋ قاجەتتىگىن ايقىن كورسەتەدى. بۇرىن تالقىلانعان ماسەلە ەندى ستراتەگيالىق قاجەتتىلىككە اينالدى، - دەلىنگەن الەن بەرسەنىڭ مالىمدەمەسىندە.
ونىڭ سوزىنشە، ەۋروپا پارسى شىعاناعىنداعى شيەلەنىستى باسەڭدەتۋ ءۇشىن ناقتى شەشىم قابىلداپ، وڭىردەگى ءوز ازاماتتارىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋى ءتيىس. سونىمەن قاتار حالىقارالىق قۇقىقتى، سونىڭ ىشىندە ب ۇ ۇ جارعىسىن قۇرمەتتەۋدى تالاپ ەتۋى قاجەت.
باس حاتشى بارلىق تاراپتى دەرەۋ اتىستى توقتاتۋعا شاقىردى جانە تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىستىڭ ۋشىعۋىن ەۋروپا كەڭەسى مينيسترلەر كوميتەتىنىڭ كەلەسى وتىرىسىنىڭ كۇن تارتىبىنە ەنگىزەتىنىن ايتتى. بۇل ەۋروپانىڭ ءبىرتۇتاس قۇقىقتىق بازا اياسىندا ۇيلەسىمدى ارەكەت ەتۋ قابىلەتىن ۇجىمدىق تۇردە تالقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
الەن بەرسەنىڭ پىكىرىنشە، ۋاقىت شەشۋشى ءرول اتقارادى. ەگەر تۇراقتى ءارى مىندەتتى قۇقىقتىق قۇرىلىم شەڭبەرىندە ۇجىمدىق ەۋروپالىق قاۋىپسىزدىك جۇيەسى قالىپتاستىرىلماسا، ەۋروپا وزگە تاراپتار تۋىنداتقان داعدارىستارعا تەك رەاكتيۆتى تۇردە جاۋاپ بەرۋمەن شەكتەلەدى. ونىڭ ويىنشا، جالعىز بالاما قاۋىپسىزدىك پەن بەدەلدى زاڭ اياسىندا قالپىنا كەلتىرۋ.
ايتا كەتەيىك، ەۋروپا كەڭەسىنىڭ مينيسترلەر كوميتەتى - ۇيىمعا مۇشە 46 ەلدىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلەرىنەن تۇراتىن جوعارى ديرەكتيۆالىق جانە اتقارۋشى ورگان. پارلامەنتتىك اسسامبلەيادان ايىرماشىلىعى، مينيسترلەر كوميتەتى زاڭدى كۇشى بار شەشىمدەر قابىلداي الادى.