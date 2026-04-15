ەرتىس وزەنىندە كەمەلەر قاشان قاتىناي باستايدى
پاۆلودار. KAZINFORM - ناۆيگاتسيالىق كەزەڭنىڭ العاشقى كۇنى كەمەلەر تەك وزەننىڭ جوعارعى جاعىندا - مايتۇبەك - پاۆلودار قالاسى باعىتىندا عانا قاتىناي الادى. ودان سوڭ پاۆلودار - تومەنگى الەكسەيەۆسكي (ر ف شەكاراسى) باعىتى اشىلادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.
ق ر كولىك مينيسترلىگىنىڭ اۆتوموبيل كولىگى جانە كولىكتىك باقىلاۋ كوميتەتى پاۆلودار وبلىسى بويىنشا كولىكتىك باقىلاۋ ينسپەكتسياسىنان حابارلاعانداي، كەلەسى اپتادا ەرتىس وزەنىندە ناۆيگاتسيالىق كەزەڭ باستالادى. قاراشا ايىنا دەيىن پاۆلودارلىق كاسىپكەرلەر سۋ ءۇستى جولىمەن اباي، شىعىس قازاقستان وبلىستارىنا جانە رەسەي فەدەراتسياسىنا ءوز جۇكتەرىن تولاسسىز جەتكىزىپ، الىس-بەرىس ەسەلەنە تۇسەدى.
پاۆلودار وبلىسى بويىنشا كولىكتىك باقىلاۋ ينسپەكتسياسىنىڭ جەتەكشى مامانى رۋسلان دۇيسەكەيەۆتىڭ مالىمەتىنشە، ناۆيگاتسيالىق كەزەڭ ەڭ اۋەلى 23-ءساۋىر كۇنى ەرتىس وزەنىنىڭ جوعارى جاعىندا اشىلادى.
- مايتۇبەك - پاۆلودار قالاسى باعىتىندا كەمەلەردىڭ سۋدا جۇزۋىنە رۇقسات بەرىلەدى. ال 24-ساۋىردەن پاۆلودار - تومەنگى الەكسەيەۆسكي قايراڭى (ر ف شەكاراسى) باعىتىندا سۋ كولىكتەرى تولاسسىز جۇرە الادى. قازىرگى ۋاقىتتا ءبىزدىڭ ينسپەكتسيانىڭ ارنايى ەسەبىندە پاۆلودار وبلىسى بويىنشا ۇلكەن كولەمدى 106 سۋ كولىگى تىركەلگەن. ولاردىڭ ىشىندە ەكى كەمە جولاۋشىلار تاسىمالىنا ارنالعان. پاۆلودار وزەن ۆوكزالى بۇل قۇرالداردى وزەن ۇستىندەگى جولاۋشىلار سەرۋەنىن ۇيىمداستىرۋ ءۇشىن پايدالانىپ كەلەدى. وزگەسى - جۇك تاسۋعا، سۋ جولدارىنا ارنالعان سۋ كولىكتەرى. قازىرگى ۋاقىتتا ىشكى سۋ جولدارىنىڭ جاعدايى «قازاقستان سۋ جولدارى» ۇيىمىنىڭ جەرگىلىكتى فيليالىنىڭ ماماندارى ارقىلى تەكسەرىلىپ جاتىر، - دەيدى ينسپەكتسيا وكىلى.
ماماننىڭ سوزىنشە، ىشكى سۋ جولدارى ارقىلى جۇك جانە جولاۋشىلار تاسىمالدايتىن وزەن كولىكتەرىنىڭ قىزمەتكەرلەرى ۋاقىت سايىن بىلىكتىلىگى مەن دەڭگەيىن ارتتىرىپ وتىرۋى كەرەك. مىسالى، كەمە كاپيتانى بەس جىلدا ءبىر مارتە اتتەستاتتاۋدان وتەدى.
- وزەن قايىقتارى دا ارنايى ەسەپكە الىنادى. جالپى وبلىستاعى سۋ كولىكتەرىنىڭ سانى 1713 بولسا، سونىڭ 1607 ءسى - شاعىن كولەمدى كەمەلەر. ەسەپكە سالماعى 200 كەلىدەن، قوزعالتقىشىنىڭ قۋاتتىلىعى 10 اتتىڭ كۇشىنەن اساتىن شاعىن كولەمدى قايىق قۇرالدارى عانا ەنەدى. ال ەسەپكە تىركەلگەن سۋدا ءجۇزۋ قۇرالدارىن باسقارۋشىدا ارنايى جۇرگىزۋشى كۋالىگى، كەمە بيلەتى بولۋى مىندەتتى. ارنايى ەسەپكە جاتپايتىن شاعىن قايىقتار ەش تىركەۋسىز جۇرە بەرۋىنە بولادى، - دەپ ءتۇسىندىردى مامان.
پاۆلودار وبلىسى اۋماعىنداعى كەمە قاتىناسى سۋ جولدارىنىڭ جالپى ۇزىندىعى - 603 شاقىرىم. بۇل اۋماقتا 3 كوپىر، 2 وتكەل، 4-ايلاق، 1 سۋ قويناۋى (زاتون)، 1 رەيدتىك جانە شاعىن كولەمدى كەمەلەر تۇراتىن 3 بازا جابدىقتالعان.
بۇعان دەيىن ەرتىس وزەنىندەگى سۋ كولىكتەرى تەحنيكالىق بايقاۋدان قالاي وتەتىنى تۋرالى جازعانبىز.