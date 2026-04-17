ەرتەڭ ەلوردالىقتار «تازا اۋلا» اكسياسىنا قاتىسا الادى
استانا. KAZINFORM - استانادا 18- ءساۋىر كۇنى اباتتاندىرۋ جانە اعاش وتىرعىزۋ بويىنشا ەكواكسيالار وتەدى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
استانادا «تازا قازاقستان» اۋقىمدى ەكولوگيالىق ايلىعى جالعاسىپ جاتىر. ونىڭ اياسىندا «تازا اۋلا» اتاۋىمەن اباتتاندىرۋ شارالارى ۇيىمداستىرىلىپ كەلەدى. 18- ساۋىردە قالا بويىنشا اۋماقتاردى تازالاۋ اكسيالارى وتەدى.
- وسى سەنبىدە ەلوردادا اۋلالاردى سانيتارلىق تازالاۋ جۇمىسى جۇرگىزىلەدى. اتاپ ايتقاندا، قوقىس جيناۋ، تۇرعىن ۇيلەردىڭ ماڭىن اباتتاندىرۋ، بالالار جانە سپورت الاڭدارىن رەتكە كەلتىرۋ، سونداي-اق اعاش وتىرعىزۋ جۇمىسى جوسپارلانعان. قالا اكىمدىگى مۇلىك يەلەرى بىرلەستىكتەرىن (ميب/پيك)، بيزنەس وكىلدەرىن، ۆولونتەرلەردى جانە بەلسەندى تۇرعىنداردى اكسياعا قاتىسۋعا شاقىرادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەكولوگيالىق ايلىقتىڭ نەگىزگى ماقساتى - تازالىق مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋ، قورشاعان ورتاعا ۇقىپتى قاراۋدى دارىپتەۋ جانە تۇرعىنداردىڭ اۋلالار مەن قوعامدىق كەڭىستىكتەردىڭ جاي-كۇيىنە دەگەن جاۋاپكەرشىلىگىن ارتتىرۋ.
ءاربىر تۇرعىن مەن ۇيىم قالا كوشەلەرى مەن اۋلالارىن اباتتاندىرۋعا ۇلەس قوسىپ، ونى تازا، جايلى ءارى ەكولوگيالىق تۇرعىدان قولايلى ەتۋگە مۇمكىندىك الادى.
