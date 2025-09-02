رەسەيلىك الپينيست قازا تاپتى دەپ تانىلدى
بىڭشكەك. KAZINFORM - قىرعىزستاننىڭ الپينيزم جانە سپورتتىق قۇزعا ورمەلەۋ فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ەدۋارد كۋباتوۆ رەسەيلىك الپينيست ناتاليا ناگوۆيتسىنا قازا تاپقانىن راستادى. بۇل تۋرالى ول ءوزىنىڭ Instagram پاراقشاسىندا حابارلادى، دەپ جازادى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
قىرعىز الپينيسى ناگوۆيتسىنا ورنالاسقان «قۇس» جارتاسى ماڭىنداعى جاعدايدى ەگجەي-تەگجەيلى بەينەقۇجاتتاپ كورسەتكەن كادرلارمەن ءبولىستى. بەينەماتەريالدار 2-قىركۇيەكتە «جەڭىس شىڭى» باۋرايىنداعى «وڭتۇستىك ەنيلچەك» بازالىق لاگەرىنەن بيىك ۇشاتىن دروننىڭ كومەگىمەن ەكى رەت تۇسىرىلگەن.
- وكىنىشكە قاراي، ناتاليا ناگوۆيتسىنادا ءومىر بەلگىلەرىنىڭ جوقتىعىن مالىمدەۋگە ءماجبۇرمىز. بارلىق قۇتقارۋ وپەراتسياسى توقتاتىلدى، ءبارىمىز ءۇشىن اۋىر بولسا دا، وسى قايعىلى فاكتىنى مويىنداۋىمىز كەرەك. بەينەماتەريالداردىڭ بارلىعى (10 مينۋتتان اسا) ناتاليانىڭ ۇلىنا تاپسىرىلادى، - دەپ جازدى ول.
ەدۋارد كۋباتوۆ اتاپ وتكەندەي، قىرعىز تاراپى الپينيستى قۇتقارۋدى ۇيىمداستىرۋ ءۇشىن بارلىق مۇمكىندىكتى جاساعان، الايدا شىڭنىڭ تىم بيىك بولۋى، اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعى، تىكۇشاقتىڭ قونۋىنا جاعدايدىڭ بولماۋى جانە قۇتقارۋشىلاردىڭ فيزيكالىق جاعدايى كۇتكەن ناتيجەگە جەتۋگە مۇمكىندىك بەرمەگەن.
- «جەڭىس شىڭى» تاريحىندا 7200 مەتر بيىكتىكتە بىردە-ءبىر ءساتتى قۇتقارۋ وپەراتسياسى بولعان جوق، سوندىقتان ءبىز قۇتقارۋشى الپينيستەردىڭ ومىرىنە ودان ءارى قاۋىپ توندىرۋگە قاقىمىز بولمادى، - دەدى قىرعىز سپورتشىسى.
ەسكە سالا كەتسەك، 12-تامىزدان بەرى رەسەيلىك الپينيست ناتاليا ناگوۆيتسىنا سىنعان اياعىمەن 7 مىڭ مەتردەن استام بيىكتىكتە كومەك كۇتۋمەن بولعان. ونىڭ تومەنگى جاعىندا يتاليالىق الپينيستىڭ دەنەسى قالعان. ول جاراقات العان رەسەيلىك ايەلدى تومەن تۇسىرۋگە تىرىسقان، ءبىراق قولىنىڭ ۇسۋىنەن جانە مي ىسىنۋىنەن كوز جۇمعان.
23-تامىزدا قىرعىزستان ت ج م قۇتقارۋشىلارى اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى رەسەي ازاماتى ناتاليا ناگوۆيتسىنانى ىزدەستىرۋ جۇمىستارىن توقتاتتى.
كەيىن بەلگىلى بولعانداي، 24-تامىزدا ىستىقكول وبلىسىنا جىبەرىلگەن قىرعىزستان ت ج م- ءنىڭ «Airbus ن-125» تىكۇشاعى اۋا رايىنىڭ كۇرت ناشارلاۋىنا بايلانىستى ەۆاكۋاتسيالاۋ وپەراتسياسىن توقتاتىپ، تۇراقتى ورنالاسقان جەرىنە قايتقان.
27-تامىزدا قىرعىزستان ۇ ق ك جۇرگىزگەن اەروۆيدەوتۇسىرىلىم كەزىندە جوعارى دالدىكتى قۇرىلعىلارمەن جابدىقتالعان دروندار ناگوۆيتسىنا ورنالاسقان اۋماقتا ءومىر بەلگىلەرىن انىقتامادى.
سونىمەن بىرگە، قۇرامىندا 20 تاجىريبەلى مامان بولعان الپينيستەردىڭ ساراپشى توبى رەسەيلىك ناتاليا ناگوۆيتسىنانى قۇتقارۋ مۇمكىن ەمەستىگىن مالىمدەدى.