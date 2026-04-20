گەرمانيادا ەرلەر كومانداسىن جاتتىقتىراتىن ايەل باپكەر سىنعا ۇشىرادى
استانا. KAZINFORM - ەرلەر كومانداسىن باسقارعان ايەل باپكەرگە قاتىستى ورىنسىز پىكىرلەر كوبەيدى. نەمىس فۋتبول وداعى اراشا ءتۇستى، دەپ حابارلايدى DW.
- مۇنداي پىكىرلەرگە جول بەرۋگە بولمايدى. ولار تەك ءبىر ادامعا قارسى باعىتتالماعان، سونىمەن قاتار ءبىزدىڭ سپورتتاعى نەگىزگى قۇندىلىقتارعا - قۇرمەتكە، ادىلدىككە جانە تەڭدىككە كۇمان كەلتىرەدى، - دەدى گەرمانيا فۋتبول وداعىنىڭ (DFB) ۆيتسە-پرەزيدەنتى سەليا ساسيچ t-online پورتالىنا.
34 جاستاعى ماري-لۋيز ەتا گەرمانيانىڭ جوعارى فۋتبول ديۆيزيونى - بۋندەسليگادا ەرلەر كومانداسىنىڭ باس باپكەرى اتانعان العاشقى ايەل بولدى. ول «ۋنيون» كلۋبىن باسقارىپ وتىر.
سودان بەرى ەتا ۇلكەن قولداۋعا يە بولعانىمەن، سونىمەن قاتار كوپتەگەن جەككورىنىشتى، كوبىنە گەندەرلىك پىكىرلەرگە دە تاپ بولعان.
ماري-لۋيزە ەتانىڭ Instagram پاراقشاسىنا 36 مىڭنان استام ادام جازىلعان. ونىڭ جازبالارىنىڭ استىندا «اسۇيگە بار!»، «كىر جۋاتىن ادام دا كەرەك قوي»، «فۋتبول - تەك ەرلەردىڭ ءىسى» سياقتى پىكىرلەر ءجيى كەزدەسەدى.
باپكەردىڭ ءوزى مۇنداي پىكىرلەرگە الاڭدامايتىنىن ايتتى.
- ونداي سوزدەر مەنى ەمەس، ولاردى ايتقان ادامداردى كوبىرەك تانىتادى، - دەدى ەتا.