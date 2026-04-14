گەرمانيادا حالىق سانى كۇرت قىسقارۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - گەرمانيانىڭ ەكونوميكا ينستيتۋتى 2045 -جىلعا قاراي ەل حالقى 81 ميلليونعا دەيىن قىسقارۋى مۇمكىن ەكەنىن بولجادى، دەپ حابارلايدى BILD.
گەرمانيانىڭ ەكونوميكا ينستيتۋتى مالىمەتىنشە، گەرمانيا حالقى 2025-جىلى شامامەن 100 مىڭ ادامعا ازايىپ، 83,5 ميلليون ادام بولادى. بۇل 2010 -جىلدان بەرى العاش رەت تىركەلگەن ايتارلىقتاي تومەندەۋ (2020 -جىلعى پاندەميا جىلىن ەسەپتەمەگەندە) .
ينستيتۋت مۇنى كوشى- قوننىڭ ەندى حالىقتىڭ تابيعي ازايۋىن وتەي الماۋىمەن تۇسىندىرەدى.
باعالاۋعا سايكەس، 2025 -جىلى ەلگە كەلگەندەر سانى كەتكەندەردەن نەبارى 250 مىڭ ادامعا عانا كوپ بولعان. ال قايتىس بولعاندار سانى تۋعانداردان 350 مىڭعا ارتىق بولعان. سالدارىنان گەرمانيا حالقىنىڭ جالپى سانى ازايعان.
ەگەر بۇل ءۇردىس ساقتالسا، 2045 -جىلعا قاراي ەل حالقى تاعى %2,9 عا قىسقارىپ، 81,1 ميلليون ادامعا دەيىن تومەندەۋى مۇمكىن.
ساراپشىلار كوشى-قون ودان ءارى السىرەگەن جاعدايدا حالىق سانى ءتىپتى 78 ميلليونعا دەيىن ازايۋى ىقتيمال ەكەنىن ەسكەرتەدى. بۇل، ولاردىڭ پىكىرىنشە، ەڭبەك نارىعىنا، زەينەتاقى جۇيەسىنە جانە الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ جۇيەسىنە تۇسەتىن جۇكتەمەنى ارتتىرادى.
وسىعان بايلانىستى ەكونوميستەر بيلىكتى شەتەلدەن بىلىكتى مامانداردى بەلسەندىرەك تارتۋعا جانە شەتەلدىك ديپلومداردى تانۋ ءراسىمىن جەدەلدەتۋگە شاقىرادى.