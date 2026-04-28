«راحات» كامپيتتەرىنىڭ ساپاسى قانداي؟
استانا. قازاقپارات - «راحات» كونديتەر فابريكاسىنىڭ كامپيتتەرىنەن ءدام كەتتى. بۇرىنعىداي ءتىل ۇيىرمەيدى. ەل برەندىنە اينالعان «قازاقستان» شوكولادىنىڭ دا ءدامى وزگەرگەن. باعاسى دا جىلدان-جىلعا قىمباتتاپ جاتىر.
تۇتىنۋشىلار وسىلاي دەپ شاعىم ايتتى. فابريكا وكىلدەرى بۇعان قانداي ءۋاج ايتادى؟
ستەپنوگورسك تۇرعىنى ۆلاديمير گريگوريەۆ «راحات» فابريكاسىنىڭ تۇراقتى تۇتىنۋشىسى. «ونىڭ كامپيتتەرىنىڭ ءدامى بالالىق شاقتى ەسكە سالادى. مەن عانا ەمەس، كوپشىلىك سونداي ۇستانىمدا»، - دەيدى. قوناققا بارسا نەمەسە شەت جەرگە شىقسا، «قازاقستان» شوكولادىن مىندەتتى تۇردە الا بارادى. الايدا سوڭعى كەزدە ونىڭ ءدامى بۇزىلدى دەپ قىنجىلادى.
ۆلاديمير گريگوريەۆ، ستەپنوگورسك قالاسىنىڭ تۇرعىنى:
- سوڭعى جىلدارى «قازاقستان» شوكولادىنىڭ ساپاسى تومەندەپ كەتكەن سياقتى. اشى ءدام شىعادى. ونىڭ نەمەن بايلانىستى ەكەنىن ناقتى بىلمەيمىن. مۇمكىن، قوساتىن ينگرەديەنتتەر قىمباتتاپ، ارزانىن الىپ جاتىر ما نەمەسە كاكاونىڭ قۇرامى وزگەردى مە ايتەۋىر ايىرماشىلىق انىق سەزىلەدى. مۇنى تەك مەن عانا ەمەس، باسقالار دا بايقاي باستادى دەپ ويلايمىن.
ۆلاديمير گريگوريەۆتىڭ ءسوزىن الماتىلىق ساۋلە يۋسۋپوۆا دا قوستايدى. ول دا «قازىرگى شوكولاد بۇرىنعىداي ەمەس. «قۇرامىندا باسقا ءبىر قوسپا بار سياقتى. كامپيتتەردىڭ ءدامى ءبىر-بىرىنە ۇقساعاندىقتان، اجىراتا المايسىڭ»، - دەيدى.
ساۋلە يۋسۋپوۆا، الماتى قالاسىنىڭ تۇرعىنى:
- قازىرگىنى جەسەڭ، ءبىرتۇرلى، ناعىز شوكولاد ەمەس سياقتى. ونىڭ ۇستىنە كامپيتتىڭ ىشىندەگى شوكولادتىڭ مولشەرى ازايعان. مىسالى، «بەلوچكا» كامپيتىنىڭ شوكولاد قاباتى وتە جۇقا. ىشىندەگى سالماسى ءتىپتى كورىنىپ تۇرادى. دامىندە قىشقىلداۋ رەڭك پايدا بولعان، بۇرىنعى كامپيتتەرگە مۇلدە ۇقسامايدى. فيرمالىق دۇكەنگە كىرۋدەن دە قورقاسىڭ. شوكولاد كامپيتتەردىڭ باعاسى كەلىسى 5 مىڭ تەڭگەنىڭ كولەمىندە.
ال «راحات» كونديتەر فابريكاسىنىڭ وكىلدەرى بۇل پىكىرمەن مۇلدەم كەلىسپەيدى. تەحنولوگ سۆەتلانا كوپان وسى جەردە 40 جىلدان بەرى جۇمىس ىستەيدى. ونىڭ ايتۋىنشا، «قازاقستان» شوكولادىنىڭ رەتسەپتى شىققاننان بەرى وزگەرمەگەن. سول كۇيىندە قالىپ وتىر.
سۆەتلانا كوپان، «لوتتە راحات» ا ق تەحنولوگى:
- ءبىز شيكىزاتتى تۇراقتى جەتكىزۋشىلەردەن الامىز. ولارمەن بىرنەشە جىلدان بەرى تۇراقتى بايلانىس ورناتقانبىز. اۋىستىرماۋعا تىرىسامىز. جابىلىپ قالعان جاعدايدا نەمەسە تاپشى بولعان كەزدە عانا باسقاسىنا اۋىسۋعا ءماجبۇرمىز. شيكىزاتتى نەگىزىنەن ەۆروپادان اكەلەمىز. قانداي ءتۇرى بولسىن ەڭ مىقتى دەگەن كاسىپورىنداردان، سول ءونىم شىعاتىن جەردەن الامىز. ماسەلەن، قاراورىك كاليفورنيادان، بادام ا ق ش- تان، قۇرعاق ءسۇتتى ءتىپتى ۋرۋگۆايدان اكەلەمىز. كاكاو مەن بۇرشاق تا سونداي. وسى ونىمدەر وسۋگە بەيىمدەلگەن ايماقتان جەتكىزەمىز. سوندىقتان وندا بوگدە ءدام بولمايدى.
دەگەنمەن الەۋمەتتىك جەلىدەگى پىكىرلەر ءارقيلى. ءبىرى ونى برەند سانايدى. «ال قارسى تاراپ ودان ءدام كەتتى، ساپانى جاقسارتۋ كەرەك»، - دەپ ەسەپتەيدى.
«راحات» وكىلدەرى ءوز ونىمدەرىن بارلىق تالاپقا ساي دەگەنىمەن، شاعىم بىلدىرۋشىلەر ءوز ويىنان قايتار ەمەس. وعان قوسا، باعاسىنىڭ وسكەنى بايقالادى. كوپشىلىك برەند ساناپ، ءسۇيىپ جەيتىن «قازاقستان» شوكولادى ساپاسىن ساقتاپ قالا ما، ونى ۋاقىت كورسەتەدى.
24.kz