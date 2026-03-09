قىزاناق كىمدەرگە زيان؟ دارىگەر ەسكەرتۋ جاسادى
كەيبىر ادامدار قىزاناقتى ساقتىقپەن تۇتىنۋى كەرەك. بۇل تۋرالى گاستروەنتەرولوگ، اللەرگولوگ-يممۋنولوگ دارىگەرى ەلەنا گرەك مالىمدەدى، - دەپ حابارلايدى lenta.ru .
دارىگەردىڭ ايتۋىنشا، اسقازان-ىشەك جولى اۋراتىن ادامدار قىزاناقتى ابايلاپ جەۋگە ءتيىس. اتاپ ايتقاندا، گاستريت، اسقازان جاراسى جانە پانكرەاتيت كەزىندە بۇل كوكونىستى شەكتەپ تۇتىنعان دۇرىس. سەبەبى قىزاناق قۇرامىندا ورگانيكالىق قىشقىلدار بار، ولار قىجىل، اۋىرسىنۋ نەمەسە اۋرۋدىڭ اسقىنۋىن تۋدىرۋى مۇمكىن.
سونىمەن قاتار، قىزاناق بۇيرەك اۋرۋلارىنا شالدىققان ادامدارعا دا زيان كەلتىرۋى ىقتيمال.
"قىزاناقتىڭ قۇرامىندا قىشقىل تۇزدار بولادى. دەنساۋلىعى جاقسى ادامدا ولار ادەتتە نەسەپ ارقىلى ەش قيىندىقسىز شىعارىلادى. الايدا بۇيرەك قىزمەتى بۇزىلعان جاعدايدا بۇل پروتسەسس قيىنداۋى مۇمكىن. بەلگىلى ءبىر جاعدايدا وكسالاتتار كالتسيمەن قوسىلىپ، كريستالدار ءتۇزىپ، بۇيرەكتە تاس پايدا بولۋ قاۋپىن ارتتىرۋى ىقتيمال"، - دەپ ءتۇسىندىردى دارىگەر.
سونىمەن قاتار، مامان مۇنداي اۋرۋلارى بار ادامدارعا قىزاناقتى تولىق باس تارتۋدىڭ قاجەتى جوق ەكەنىن ايتتى. اڭگىمە تەك تۇتىنۋدى شەكتەۋ تۋرالى بولىپ وتىر. ال شەكتەۋدىڭ دەڭگەيى دياگنوزعا جانە اۋرۋدىڭ كەزەڭىنە بايلانىستى بولادى.
