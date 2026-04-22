قىتايلىق روبوتتار ەندى ءۇي شارۋاسىمەن اينالىسادى
استانا. KAZINFORM - قىتايداعى گۋمانويدتى روبوتتار جارتىلاي مارافوننان كەيىن كۇندەلىكتى ءۇي جۇمىسىن ورىنداۋعا كوشتى، دەپ حابارلايدى Reuters.
قىتايلىق روبوتوتەحنيكا ازىرلەۋشىلەرى ادام ءتارىزدى روبوتتاردى پراكتيكالىق تۇرعىدا قولدانۋعا باسىمدىق بەرىپ، ولاردىڭ نازارىن اسەرلى دەمونستراتسيالاردان كۇندەلىكتى تاپسىرمالاردى ورىنداۋعا اۋىستىرادى. بۇعان بەيجىڭدە وتكەن X Square Robot ستارتاپىنىڭ سوڭعى تانىستىرىلىمى دالەل بولا الادى.
ءىس-شارا بارىسىندا روبوتتار قاراپايىم ارەكەتتەردى سەنىمدى ورىندادى - قوقىس جيناپ، گۇلدەردى سۇرىپتادى. مۇنداي كورسەتىلىم بۇرىنعىداي اكروباتيكالىق ءىس-ارەكەتتەردەن اسەرلى بولماسا دا، سالانىڭ دامۋىنداعى جاڭا كەزەڭدى كورسەتەدى.
X Square Robot كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى ۋاڭ چياننىڭ ايتۋىنشا، روبوتتاردىڭ تەحنيكالىق بازاسى جەتكىلىكتى دەڭگەيدە دامىعان، الايدا ولاردىڭ «ينتەللەكتى» ءالى دە ارتتا قالىپ وتىر. ءتىپتى بولمە جيناۋ، ىدىس جۋاتىن ماشيناعا ىدىس سالۋ نەمەسە كيىم بۇكتەۋ سياقتى قاراپايىم تاپسىرمالاردىڭ ءوزى روبوتتار ءۇشىن ۇلكەن قيىندىق تۋدىرادى.
ۆاننىڭ تۇسىندىرۋىنشە، جۇگىرۋ سياقتى قايتالاناتىن قوزعالىستاردى اۆتوماتتاندىرۋ وڭايىراق، سەبەبى ولار الدىن الا بولجاناتىن جاعدايدا ورىندالادى. ال ناقتى ورتادا زاتتاردى باسقارۋ جوعارى دالدىكتى تالاپ ەتەدى - ءتىپتى ميلليمەتردىڭ ۇلەسىندەگى قاتە دە بۇكىل ارەكەتتى بۇزۋى مۇمكىن.
بۇل ماسەلەنى شەشۋ ءۇشىن كومپانيا 100 دەن استام ءۇي شارۋاشىلىعىنداعى دەرەكتەرگە نەگىزدەلگەن Wall-B اتتى جاساندى ينتەللەكت مودەلىن ازىرلەدى. ول بەيبەرەكەتتىك، ءۇي جانۋارلارى جانە باسقا فاكتورلار سياقتى ناقتى جاعدايلاردى ەسكەرەدى.
X Square Robot كومپانياسىنىڭ شتاب- پاتەرى شەنچجەن قالاسىندا ورنالاسقان. ستارتاپ جاڭا جۇيەنى روبوت- شاڭسورعىشتارىنا مامىر ايىنىڭ سوڭىندا ەنگىزۋدى جوسپارلاپ وتىر.
سونىمەن قاتار كومپانيا 58.com پلاتفورماسىمەن سەرىكتەستىك ورناتىپ، شەنجەن تۇرعىندارىنا روبوت كومەگىمەن ءۇي تازالاۋ قىزمەتىنە تاپسىرىس بەرۋ مۇمكىندىگىن ۇسىندى. ءۇش ساعاتتىق قىزمەت قۇنى 149 يۋان (شامامەن 22 دوللار). كومپانيا دەرەگىنشە، روبوتتار 50 دەن استام ۇيدە جۇمىس ىستەپ ۇلگەرگەن.