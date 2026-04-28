قىتايلار ساۋلە شاشاتىن گۇل ءوسىردى
استانا. KAZINFORM – قىتاي ساۋلە شاشاتىن گۇل ءوسىرىپ شىعاردى. عالىمدار بۇعان جاندىكتەردىڭ گەنىن قولدانعان. ەرەكشە وسىمدىكتەر قاراڭعىدا اينالانى جارىق ەتىپ، تاڭعاجايىپ كورىنىسكە بولەيدى. الايدا مۇنىڭ زياندى جاقتارى دا جوق ەمەس. گۇل ءوندىرىسى سالاسىنداعى تىڭ جاڭالىق. تەز تارالىپ الەم نازارىن اۋدارىپ وتىر.
قازىر كورشى ەل گۇلدەردى قالا-ىشىلىك تۇنگى جارىقتاندىرۋ ءۇشىن قولدانا باستادى. بۇل قيال-عاجايىپ ەمەس، راسىندا تۇندە جارىق بەرەتىن گۇلدەر. عالىمدار بۇعان گەندىك ينجەنەريانى قولدانعان. ولار جارىق قوڭىزدارى مەن ساڭىراۋقۇلاقتاردىڭ گەندەرىن رەداكسيالاپ وسىمدىك جاسۋشالارىنا كوشىردى.
بۇل تەحنولوگيا ورحيدەيا، كۇنباعىس، حريزانتەما سياقتى 20 دان استام وسىمدىك تۇرىنە قولدانىلىپ وڭ ناتيجە بەرگەن.
- وسىمدىكتەردىڭ گەنەتيكاسىن وزگەرتۋ ارقىلى العاشقى سىناقتى ءساتتى اياقتادىق. ءبىراق جارىق بەرۋ مەرزىمى ماڭگى ەمەس. گۇلدەردىڭ ءومىرۋ ءسۇرۋ كەزەڭىمەن بايلانىستى. ەگەر وسىمدىك ءبىر جىلدىق بولسا سولعاندا جارىعى دا وشەدى. قازىر ءبىز كوپجىلدىق جارقىرايتىن بولمە تۇرلەرىن جاساۋعا باسىمدىق بەرىپ جاتىرمىز، دەيدى قىتاي اۋىل شارۋاشىلىعى ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ دوكتورى لي جەنحان.
قىتايلار قازىر بۇل گۇلدەردى ساياباقتاردى جارىقتاندىرىپ تۇنگى تۋرزيمدى دامىتۋعا باعىتتاۋدى ويلاستىرىپ جاتىر. الايدا تاياقتىڭ ەكى ۇشى بار. ءبىر جاعىنان بۇل عىلىمي جاڭالىق، ادەمى كورىنىس، ەلەكتر قۋاتىنا ۇنەم. ءبىراق كەرى اسەرى دە بار. ەگەر جاپپاي ەگىلسە وزگە دە وسىمدىكتەر مۋتاتسياعا ۇشىراۋى مۇمكىن. جارقىرايتىن گۇلدەردىڭ توزاڭى جەلمەن نەمەسە جاندىكتەر ارقىلى جابايى گۇلدەرگە جەتسە ەكو جۇيە بۇزىلىپ، تابيعي تەپە-تەڭدىك اۋىتقۋى مۇمكىن.
قىتاي اۋىل شارۋاشىلىعى ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ دوكتورى لي جەنحاننىڭ ايتۋىنشا، بۇل باعىتتا شەشىمدەردى اسا ساقتىقپەن جانە بولاشاق الدىنداعى تەرەڭ جاۋاپكەرشىلىكپەن قابىلداۋ قاجەت. گەندىك رەداكسيالاۋ ءتاسىلى اۋىل شارۋاشىلىعىنداعى ونىمدىلىكتى ارتتىرۋعا دا مۇمكىندىك بەرەتىن عىلىمي ءادىس. بۇل وسىمدىكتەرگە تەك سۋ مەن تىڭايتقىش عانا كەرەك. ولار ەنەرگيانى ۇنەمدەپ، قالدىقتاردى ازايتادى. سونداي-اق تۇندە ەنەرگياعا تاۋەلدىلىكتى ازايتار ەدى.
ال «تاورانتين» ساياباعىنىڭ جەتەكشىسى سۋن جيانليننىڭ پىكىرىنشە، بۇل گۇلدەرگە سۇرانىس وتە جوعارى. ءبىراق ولار ءالى دە سىناق كەزەڭىندە. بۇگىندە حايديان اۋدانىنداعى بىرنەشە ارنايى تەحنولوگيالىق ورىنداردا ءوسىپ تۇر. ءوزىمىزدىڭ پاۆيلوننان دا كورگىمىز كەلەدى. جوباعا رۇقسات بەرىلسە اسىرەسە تۇنگى ۋاقىتتا ساياباققا كەلۋشىلەر كوبەيەر ەدى.
قازىر عالىمدار ەكو قاۋىپسىزدىك ءۇشىن ۇرىقسىز ستەريلدى ءتۇرىن دامىتىپ جاتىر.
ايتا كەتۋ كەرەك، قىتاي سوڭعى جىلدارى گۇلدەر وندىرىسىنە ەرەكشە ءمان بەرە باستادى. سالاعا الەمدىك دەڭگەيدەگى عالىمداردى تارتىپ وسى ارقىلى گۇل ەكسپورتىن ەسەلەۋدى كوزدەپ وتىر. قازىر يۋننان پروۆينسياسى وسى باعىتتا قارقىندى جۇمىس ىستەۋدە.
