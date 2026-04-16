قىتايدىڭ ەكى پاركى يۋنەسكو-نىڭ «جاھاندىق گەوپاركى» مارتەبەسىنە يە بولدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ ەكى پاركىنە يۋنەسكو-نىڭ «جاھاندىق گەوپارك» مارتەبەسى بەرىلدى. وسىلايشا ەلدەگى مۇنداي گەوپاركتەر سانى 51 گە جەتتى، دەپ جازادى شينحۋا.
بۇل تۋرالى سارسەنبى كۇنى ق ح ر ورمان جانە دالا شارۋاشىلىعى مەملەكەتتىك باسقارماسى حابارلادى.
اتالعان شەشىم پاريج قالاسىندا وتكەن يۋنەسكو اتقارۋشى كەڭەسىنىڭ 224-سەسسياسىندا قابىلداندى. جاڭا مارتەبەگە يە بولعان نىساندار - جىجياڭ پروۆينتسياسىنداعى چانشان گەوپاركى (شىعىس قىتاي) جانە سىچۋان پروۆينتسياسىنداعى سىگۋنيان تاۋلارىنىڭ گەوپاركى («ءتورت ارۋ تاۋى»، وڭتۇستىك- باتىس قىتاي).
اۋماعى 1043,1 شارشى شاقىرىمدى قۇرايتىن چانشان گەوپاركى كەمبري كەزەڭىنەن وردوۆيك كەزەڭىنە دەيىنگى جاقسى ساقتالعان ستراتيگرافيالىق قاباتتارىمەن جانە باي پالەونتولوگيالىق قازبالارىمەن ەرەكشەلەنەدى.
ال اۋماعى 2764,01 شارشى شاقىرىم بولاتىن سىگۋنيان تاۋلارى گەوپاركى شينحاي- تيبەت ءۇستىرتى مەن سىچۋان ويپاتىنىڭ تۇيىسكەن جەرىندە ورنالاسقان. مۇندا كۇردەلى قاتپارلى قۇرىلىمداردى، فليش شوگىندىلەرىن، اسا بيىك تاۋلار مەن گرانيت شىڭدارىن كورۋگە بولادى.
وسى شەشىمدى ەسكەرە وتىرىپ، قىتايدا قازىر يۋنەسكو- نىڭ 51 جاھاندىق گەوپاركى بار. ولار ەلدىڭ 24 پروۆينتسياسىندا، اۆتونوميالىق ايماقتارىندا، ورتالىققا باعىناتىن قالالارىندا جانە شيانگان ارنايى اكىمشىلىك اۋدانىندا ورنالاسقان.
