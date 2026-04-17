قىتاي ەكونوميكاسى 5 پايىزعا ءوستى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلدىڭ قاڭتار-ناۋرىز ايلارىندا قىتاي ەكونوميكاسى 5 پايىزعا ءوستى.
بۇل تۋرالى ق ح ر ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ رەسمي دەرەكتەرىنە سۇيەنگەن جەنمين جيباو مالىمدەدى.
الدىن الا ەسەپكە سايكەس، ءبىرىنشى توقسانداعى جالپى ىشكى ءونىم (ج ءى ءو) 33419,3 ميلليارد يۋاندى قۇراعان. تۇراقتى باعامەن ەسەپتەگەندە، بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 5 پايىزدىق ءوسىمدى كورسەتەدى.
رەسمي مالىمەتتەرگە سايكەس، ەكونوميكالىق ءوسىم ءبىرقاتار نەگىزگى سالالارداعى وڭ ديناميكا ەسەبىنەن قامتاماسىز ەتىلگەن:
- ونەركاسىپ ءوندىرىسى 6,1 پايىزعا ارتتى؛
- الەۋمەتتىك تۇتىنۋ تاۋارلارىنىڭ جالپى كولەمى 2,4 پايىزعا ءوستى؛
- نەگىزگى كاپيتالعا سالىنعان ينۆەستيتسيالار 1,7 پايىزعا كوبەيدى؛
- سىرتقى ساۋدا اينالىمى، ياعني يمپورت پەن ەكسپورتتىڭ جالپى كولەمى 15 پايىزعا ۇلعايدى.
سونىمەن قاتار، ەلدەگى قالا-قالاشىقتار بويىنشا جۇمىسسىزدىق دەڭگەيىنىڭ ورتاشا كورسەتكىشى 5,3 پايىزدى قۇرادى.
Associated Press (AP) اقپاراتىنشا، بۇل كورسەتكىشتەر بولجامنان جوعارى ناتيجە كورسەتىپ وتىر. سونداي-اق ءوسىم 2025-جىلدىڭ ءتورتىنشى توقسانىنداعى 4,5 پايىزبەن سالىستىرعاندا جەدەلدەگەن.
ايتا كەتەيىك، قىتاي ەكونوميكاسىنىڭ ءوسىمى يران توڭىرەگىندەگى گەوساياسي شيەلەنىس جاعدايىندا تىركەلدى. قاقتىعىس ەسەپتى كەزەڭدە باستالىپ، بىرنەشە اپتا بويى جالعاسقان.
قىسقامەرزىمدى تاۋەكەلدەر شەكتەۋلى
ەكونوميستەردىڭ پىكىرىنشە، قىتاي ەكونوميكاسى بۇل گەوساياسي فاكتورلاردىڭ قىسقا مەرزىمدى اسەرىنە توتەپ بەرە الادى.
الايدا ەنەرگيا رەسۋرستارى باعاسىنىڭ ءوسۋى ينفلياتسيالىق قىسىمدى كۇشەيتىپ، الەمدىك ەكونوميكاعا دا اسەر ەتۋى مۇمكىن.
ۇزاق مەرزىمدى تاۋەكەلدەر ساقتالادى
ساراپشىلار ۇزاق مەرزىمدى پەرسپەكتيۆادا ءبىرقاتار تاۋەكەلدەردىڭ ساقتالاتىنىن ەسكەرتەدى. ولاردىڭ قاتارىندا قىتاي ەكسپورتىنا دەگەن جاھاندىق سۇرانىستىڭ تومەندەۋى بار.
وسى اپتادا حالىقارالىق ۆاليۋتا قورى قىتاي ەكونوميكاسىنىڭ 2026-جىلعا ارنالعان ءوسۋ بولجامىن 4,4 پايىزعا دەيىن تومەندەتتى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قىتاي بيلىگى بيىلعى جىلعا ارنالعان ەكونوميكالىق ءوسىم جوسپارىن 4,5-5 پايىز دەڭگەيىندە بەلگىلەگەن بولاتىن. بۇل - 1991-جىلدان بەرگى ەڭ تومەنگى كورسەتكىشتەردىڭ ءبىرى.