قىتاي ايعا ۇشار الدىندا روبوت يتتەردى سىناقتان وتكىزىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قىتايلىق عالىمدار ايدىڭ استارىنداعى قاباتتاردى زەرتتەۋگە باعىتتالعان دايىندىق اياسىندا روبوتتاندىرىلعان يتتەردى سىناقتان وتكىزىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى South China Morning Post.
بۇل قاباتتار بولاشاقتا تىرشىلىك ەتۋگە قولايلى ايماق رەتىندە قاراستىرىلىپ وتىر.
بەيجىڭ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ كومپيۋتەرلىك عىلىمدار مەكتەبىنىڭ كومانداسى ايدىڭ جەراستى قاباتتارىن زەرتتەۋ ماقساتىندا ەكى ءتۇرلى روبوت ۇلگىسىن ازىرلەپ، قىتايدىڭ حەيلۋنتسزيان پروۆينتسياسىنداعى لاۆا ۇڭگىرىندە سىناقتان وتكىزدى.
زەرتتەۋ توبى تاڭداعان سىناق الاڭىنىڭ گەولوگيالىق قۇرىلىمى ايدىڭ جەراستى بەدەرىنە بارىنشا ۇقساس. روبوتتار ليدار جۇيەلەرىمەن جابدىقتالعان جانە وزدىگىنەن ءجۇرىپ-تۇرۋعا، كارتا قۇرۋعا، سونداي-اق ۇڭگىرلەردىڭ قۇرىلىمىن جوعارى دالدىكپەن ءۇش ولشەمدە (3D) بەينەلەۋگە قابىلەتتى.
ءبىرىنشى روبوت پروتوتيپى قۇمىرسقا جەگىش جانۋارىنىڭ بەينەسىنە ۇقساس ەتىپ جاسالعان جانە كۇردەلى جاعدايدا ءارتۇرلى تاپسىرمالاردى ورىنداي الادى. ەكىنشى پروتوتيپ - سالاماندرا اتاۋىن العان قۇرىلعى. ول كەدەرگىلەرگە تولى جەردە ەركىن قوزعالىپ، جەرگىلىكتى اۋماقتى زەرتتەۋ ءۇشىن جاسالعان.
- ايدىڭ بەتىندە تەمپەراتۋرا تاۋلىگىنە 300 گرادۋس سەلسييگە دەيىن اۋىتقيدى، بۇل كەز كەلگەن قۇرىلعىنىڭ جاعدايىنا اسەر ەتەدى. ال اي استىنداعى ۇڭگىرلەر سالىستىرمالى تۇردە تۇراقتى كليماتىمەن ەرەكشەلەنەدى. بۇل جەرلەردە زەرتتەۋ كەشەندەرىن ورنالاستىرىپ، بولاشاقتا ادام تۇرۋعا بولاتىن ستانسيالاردى سالۋعا مۇمكىندىك بار، - دەيدى بەيجىڭ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمى لي تسزياتسي.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، جوبا اياسىنداعى تۇپكى ماقسات - تەرەڭ عارىش كەڭىستىگىن زەرتتەۋگە ارنالعان، تولىقتاي قىتايدا جاسالعان اۆتونومدى روبوت ازىرلەۋ. ول بولاشاقتا ايدا جانە مارستا عىلىمي ميسسيالاردى ورىنداي الۋى ءتيىس.
