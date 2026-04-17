قىتاي ا ق ش-قا باراتىن ازاماتتارىنا ەسكەرتۋ جاسادى
استانا. KAZINFORM - قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى 16- ساۋىردە قىتاي ازاماتتارىنا امەريكا قۇراما شتاتتارى ەلىنە ساپار كەزىندە شەكارادان ءوتۋ قاۋىپسىزدىگىنە نازار اۋدارۋدى ەسكەرتتى. سونىمەن قاتار ازاماتتارعا سيەتل-تاكوما حالىقارالىق اۋەجايى ارقىلى كىرمەۋگە كەڭەس بەرىلدى، دەپ حابارلادى Lianhe Zaobao.
قىتاي سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، جۋىردا شامامەن 20 قىتايلىق عالىم ا ق ش-تا وتەتىن اكادەميالىق كونفەرەنسيالارعا قاتىسۋ ءۇشىن بارعان كەزدە سيەتل اۋەجايىندا ا ق ش كەدەن جانە شەكارا قىزمەتى قىزمەتكەرلەرىنىڭ نەگىزسىز تەكسەرۋىنە ۇشىراپ، كەيىن ەلگە كىرگىزىلمەگەن.
بەيجىڭ بۇل ازاماتتاردىڭ قولىندا جارامدى ءارى زاڭدى امەريكالىق ۆيزالار بولعانىن اتاپ ءوتتى.
قىتاي تاراپىنىڭ ايتۋىنشا، سوڭعى ۋاقىتتا سيەتل اۋەجايىندا قىتايلىق عالىمدارعا قاتىستى قايتالاناتىن تەكسەرۋلەر مەن كەدەرگىلەر تىركەلگەن. وسىعان بايلانىستى ا ق ش-قا بارۋدى جوسپارلاعان ازاماتتارعا قاۋىپسىزدىك شارالارىن كۇشەيتۋ ۇسىنىلدى.
سونداي-اق قىتاي بيلىگى ازاماتتارعا ا ق ش- تىڭ كوشى- قون جانە كىرۋ ەرەجەلەرىن الدىن الا مۇقيات زەردەلەۋگە، بارلىق قاجەتتى قۇجاتتاردى دايىنداۋعا جانە تەكسەرۋ كەزىندە سابىرلى ارەكەت ەتۋگە كەڭەس بەردى.
قىتاي ستۋدەنتتەرى مەن عالىمدارىنىڭ ا ق ش اۋەجايلارىندا ەلگە كىرە الماۋ جاعدايلارى سوڭعى جىلدارى بىرنەشە رەت تىركەلگەن. بۇعان دەيىن دە بەيجىڭ مۇنداي وقيعالارعا بايلانىستى نارازىلىق بىلدىرگەن بولاتىن.