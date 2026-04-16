قىرعىزستاندى 20 وكرۋگكە بولمەكشى
بىشكەك. KAZINFORM - قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ وش وبلىسى نووكات اۋدانىنىڭ تۇرعىندارىمەن كەزدەسۋىندە اكىمشىلىك- اۋماقتىق رەفورمانىڭ ەكىنشى كەزەڭىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بىشكەكتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
قىرعىز باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، بيلىك ەلدە وبلىستار مەن اۋدانداردىڭ ورنىنا 20 وكرۋگ قۇرۋدى جوسپارلاپ وتىر.
- قازىرگى ۋاقىتتا رەسپۋبليكادا 44 اۋدان جانە 33 قالا بار. بارلىق وبلىستار مەن اۋداندار تاراتىلىپ، ونىڭ ورنىنا 20 وكرۋگ قۇرىلادى، ءبىراق بۇعان دەيىن ءالى ءۇش-ءتورت جىل بار. باستاپقىدا پيلوتتىق جوبا رەتىندە ءبىر وكرۋگ قۇرىلادى، ال الداعى ەكى-ءۇش جىلدا ءبىز ونى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت قاراجاتىنسىز قالاي باسقارىلاتىنىن باقىلايمىز. ەگەر ءبارى ءساتتى بولسا، اۋداندار مەن وبلىستار تاراتىلىپ، ەل وكرۋگتەرگە بولىنەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل باسقارۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرىپ، شىعىنداردى ازايتىپ، ايماقتاردىڭ قارجىلىق دەربەستىگىن نىعايتۋى ءتيىس.
