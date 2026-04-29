قور نارىعىندا تەڭگە ارزانداپ، دوللار نىعايدى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,19 تەڭگەگە ءوسىپ، 461,55 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 457,21 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 457,57 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 464,04 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 535,07 تەڭگە، ساتۋ - 544,79 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,86 تەڭگە، ساتۋ - 6,15 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 67,27 تەڭگە، ساتۋ - 73,10 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 461,16 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 463,52 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 540,25-545,76 تەڭگە، ال رۋبل 5,99-6,12 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 67,39 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 70,25 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 28-ءساۋىر كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,95 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 457,21 تەڭگە بولدى.