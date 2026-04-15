    19:12, 15 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    قور نارىعىندا ۇلتتىق ۆاليۋتا باعامى نىعايدى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    دوللار
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,63 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 474,08 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 476,97 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 469,03 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 476,03 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 555,00 تەڭگە، ساتۋ - 565,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,20 تەڭگە، ساتۋ - 6,50 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 68,48 تەڭگە، ساتۋ - 74,28 تەڭگە.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 473,48 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 475,74 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 557,15-562,61 تەڭگە، ال رۋبل 6,20-6,31 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 68,69 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 71,58 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 14-ءساۋىر كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,92 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 476,97 تەڭگە بولدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
