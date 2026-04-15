قور نارىعىندا ۇلتتىق ۆاليۋتا باعامى نىعايدى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,63 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 474,08 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 476,97 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 469,03 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 476,03 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 555,00 تەڭگە، ساتۋ - 565,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,20 تەڭگە، ساتۋ - 6,50 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 68,48 تەڭگە، ساتۋ - 74,28 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 473,48 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 475,74 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 557,15-562,61 تەڭگە، ال رۋبل 6,20-6,31 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 68,69 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 71,58 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 14-ءساۋىر كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,92 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 476,97 تەڭگە بولدى.