قور نارىعىندا دوللار تاعى قىمباتتادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,92 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 476,97 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 474,90 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 471,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 478,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 555,00 تەڭگە، ساتۋ - 565,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,16 تەڭگە، ساتۋ - 6,47 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 68,48 تەڭگە، ساتۋ - 74,25 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 475,43 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 477,68 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 557,96-563,40 تەڭگە، ال رۋبل 6,16-6,28 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 68,95 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 71,82 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 13-ءساۋىر كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,71 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 474,90 تەڭگە بولدى.