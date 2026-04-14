    18:26, 14 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    قور نارىعىندا دوللار تاعى قىمباتتادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار قىمباتتادى.

    دوللار
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,92 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 476,97 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 474,90 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 471,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 478,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 555,00 تەڭگە، ساتۋ - 565,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,16 تەڭگە، ساتۋ - 6,47 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 68,48 تەڭگە، ساتۋ - 74,25 تەڭگە.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 475,43 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 477,68 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 557,96-563,40 تەڭگە، ال رۋبل 6,16-6,28 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 68,95 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 71,82 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 13-ءساۋىر كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,71 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 474,90 تەڭگە بولدى.

    Күнсұлтан Отарбай
