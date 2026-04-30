قور بيرجاسىندا دوللار قىمباتتاپ كەلەدى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,14 تەڭگەگە ءوسىپ، 462,91 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 461,55 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 458,84 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 465,84 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 536,85 تەڭگە، ساتۋ - 546,85 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,89 تەڭگە، ساتۋ - 6,20 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 67,18 تەڭگە، ساتۋ - 73,02 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 461,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 463,34 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 541,00-546,23 تەڭگە، ال رۋبل 5,96-6,09 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 67,30 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 70,21 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 29-ءساۋىر كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,19 تەڭگەگە ءوسىپ، 461,55 تەڭگە بولدى.