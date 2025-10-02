قور بيرجاسىندا دوللار 2 تەڭگەگە ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,95 تەڭگەگە ارزانداپ، 546,96 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 549,15 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 546,97 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 548,77 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 642,07-644,35 تەڭگە، ال رۋبل 6,62-6,74 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 76,42 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 79,01 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 545,72 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 551,65 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 637,62 تەڭگە، ساتۋ - 645,68 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,66 تەڭگە، ساتۋ - 6,82 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 76,35 تەڭگە، ساتۋ - 80,19 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 1-قازان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,08 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 549,15 تەڭگە بولدى.