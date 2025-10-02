ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    20:57, 02 - قازان 2025 | GMT +5

    قور بيرجاسىندا دوللار 2 تەڭگەگە ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    دوللار
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,95 تەڭگەگە ارزانداپ، 546,96 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 549,15 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 546,97 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 548,77 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 642,07-644,35 تەڭگە، ال رۋبل 6,62-6,74 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 76,42 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 79,01 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 545,72 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 551,65 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 637,62 تەڭگە، ساتۋ - 645,68 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,66 تەڭگە، ساتۋ - 6,82 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 76,35 تەڭگە، ساتۋ - 80,19 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 1-قازان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,08 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 549,15 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
