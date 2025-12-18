قونايەۆ قالاسىندا توتەنشە جاعداي جاريالاندى
قونايەۆ. KAZINFORM - قونايەۆ قالاسىندا جەرگىلىكتى اۋقىمدا توتەنشە جاعداي جاريالاندى.
قونايەۆ اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، 11-جەلتوقساننان 12-جەلتوقسانعا قاراعان ءتۇنى قاتتى جەل تۇرۋىنا بايلانىستى كەيبىر تۇرعىن ۇيلەر مەن عيماراتتاردىڭ شاتىرلارىنا نۇقسان كەلىپ، جارىق باعانالارى ىستەن شىققان. سوعان بايلانىستى قالا باسشىلىعى جەرگىلىكتى اۋقىمدا توتەنشە جاعداي جاريالاۋعا شەشىم شىعاردى.
توتەنشە جاعدايدى ەنگىزۋ اشىق نقا پورتالىنا قوعامدىق تالقىلاۋعا 15-جەلتوقسان كۇنى جىبەرىلدى. ول 16-جەلتوقسانعا دەيىن تالقىلاۋدا بولدى. 17-جەلتوقساننان باستاپ جەرگىلىكتى اۋقىمداعى توتەنشە جاعداي رەسمي تۇردە جاريالاندى.
- توتەنشە جاعداي رەزەرۆىنەن بولىنگەن قاراجات ەسەبىنەن زاقىمدانعان نىسانداردا جوندەۋ-قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلەدى. 11-جەلتوقساننان باستاپ قالاداعى كوممۋنالدىق قىزمەتتەر كۇشەيتىلگەن رەجيمدە جۇمىس ىستەپ جاتىر. قازىرگى تاڭدا قونايەۆ قالاسىنداعى جاعداي تۇراقتى: ەلەكتر ەنەرگياسى، اۋىز سۋ جانە جىلۋمەن قامتۋ جۇيەلەرى شتاتتىق رەجيمدە جۇمىس ىستەپ تۇر، - دەپ حابارلادى اكىمدىكتەن.
اۆتور
دوسبول اتاجان