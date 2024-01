ديماشتىڭ جاڭا ءانى قىتايلىق QQ Music پلاتفورماسىندا رەكورد جاڭارتتى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - قازاقستاندىق تانىمال ءانشى ديماش قۇدايبەرگەننىڭ We Are One («ءبىز بىرگەمىز») ءانى قىتايلىق QQ Music مۋزىكا پلاتفورماسىندا التىن سەرتيفيكات الدى.

COVID-19 پاندەمياسىمەن كۇرەسكە ارنالعان ءان 100 ميلليوننان استام رەت تىڭدالىپ، تانىمالدىق يندەكسىن جينادى جانە سولايشا التىن سەرتيفيكاتسيانى الدى.

ديماش قۇدايبەرگەن We Are One ءانىن كوروناۆيرۋس پاندەمياسىمەن كۇرەسىپ جاتقان دارىگەرلەرگە جانە وقشاۋلانىپ وتىرعان ادامدارعا ارناعان.

«بۇكىل الەم كوروناۆيرۋس ىندەتىمەن كۇرەسكەن كۇردەلى كەزەڭدى باستان وتكەرىپ جاتىر. تەك قورقىنىشتى اۋرۋعا قارسى ءبىر- بىرىنە كومەكتەسىپ، وسى اۋىر ۋاقىتتا COVID-19 جەڭۋگە بولادى. بۇل ءان ىندەتكە قارسى كۇرەستىڭ باستى مايدانىنداعى دارىگەرلەرگە جانە وقشاۋلانعان بارلىق جانعا ارنالعان»، - دەپ مالىمدەدى ديماش قۇدايبەرگەن.