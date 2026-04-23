قازاقستاننان دۋبايعا رەيستەر قاشان باستالادى
استانا. KAZINFORM - تاياۋ شىعىستاعى شيەلەنىستىڭ جالعاسۋىنا بايلانىستى Air Astana اۋەكومپانياسى دۋباي باعىتى بويىنشا تۇراقتى رەيستەردىڭ ۋاقىتشا توقتاتىلۋىن 31-مامىرعا دەيىن ۇزارتتى.
- تاياۋ شىعىستاعى جاعدايعا بايلانىستى دۋبايعا تۇراقتى رەيستەردىڭ ۋاقىتشا توقتاتىلۋى 31 - مامىرعا دەيىن ۇزارتىلدى. ورىندالمايتىن رەيستەر جولاۋشىلارىنا اۋە بيلەتتەرىنىڭ تولىق قۇنىن ايىپپۇلسىز قايتارۋ نەمەسە سول قىزمەت كورسەتۋ كلاسىندا 31 - شىلدەگە دەيىن ۇشاتىن رەيستەرگە تەگىن قايتا برونداۋ ۇسىنىلادى.
سونداي-اق تاريف پەن اۋەجاي الىمدارىنداعى ايىرمانى تولەۋ ارقىلى 31 - شىلدەگە دەيىن Air Astana رەيستەرىنە باعىتتى تەگىن وزگەرتۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەگەر بيلەت بۇرىن ايىپپۇل ۇستالىپ قايتا بروندالعان بولسا، ۇستالعان سوما قايتارىلمايدى.
اۋەكومپانيا وڭىردەگى جاعدايدى باقىلاۋدى جالعاستىرىپ، قوسىمشا وزگەرىستەر بولعان جاعدايدا جولاۋشىلاردى حاباردار ەتەدى.
ايتا كەتەيىك، Lufthansa ۇشاق وتىنىنىڭ قىمباتتاۋىنا بايلانىستى 20 مىڭ رەيستى توقتاتادى.