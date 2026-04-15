قازاقستاندىقتار وتباسىن قانداي سەبەپپەن قۇرادى - زەرتتەۋ
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق قوعامدىق دامۋ ينستيتۋتى قازاقستاندىقتار اراسىندا نەكەگە تۇرۋدىڭ نەگىزگى سەبەپتەرىنە قاتىستى الەۋمەتتىك زەرتتەۋ ناتيجەلەرىن ۇسىندى.
زەرتتەۋ دەرەكتەرىنە سايكەس، نەكەگە تۇرۋدىڭ باستى سەبەبى رەتىندە رەسپوندەنتتەردىڭ 59,9 پايىزى ماحابباتتى اتاعان. بۇل كورسەتكىش وتباسىن قۇرۋدا ەموتسيونالدىق فاكتورلاردىڭ باسىم ەكەنىن كورسەتەدى.
- سونداي-اق ازاماتتار نەكەگە تۇرۋعا اسەر ەتەتىن وزگە دە ماڭىزدى سەبەپتەردى اتاپ وتكەن. اتاپ ايتقاندا، قاتىسۋشىلاردىڭ 17 پايىزى كوزقاراستار مەن قىزىعۋشىلىقتاردىڭ ورتاقتىعىن ماڭىزدى دەپ سانايدى. ال 10,7 پايىزى بالانىڭ دۇنيەگە كەلۋىن نەگىزگى سەبەپتەردىڭ ءبىرى رەتىندە كورسەتكەن. تاعى 5,5 پايىز رەسپوندەنت اتا-انادان تاۋەلسىز بولۋدى نەكەگە تۇرۋدىڭ سەبەبى رەتىندە اتاعان، - دەپ جازدى ينستيتۋتتان.
زەرتتەۋ ناتيجەلەرى قازاقستاندىقتار ءۇشىن وتباسى ۇعىمى ەڭ الدىمەن باقىت پەن ماحابباتپەن بايلانىستى ەكەنىن كورسەتتى. رەسپوندەنتتەردىڭ 44,9 پايىزى وتباسىن ءدال وسى قۇندىلىقتارمەن ۇشتاستىرعان.
سونىمەن قاتار ازاماتتار نەكە ۇعىمىن قارىم-قاتىناستى رەسمي تۇردە راسىمدەۋ جانە وتباسى قۇرۋمەن بايلانىستىرادى.
ايتا كەتەيىك، زەرتتەۋ «قازاقستان وتباسىلارى-2024» تاقىرىبىندا جۇرگىزىلگەن. ساۋالناماعا 3000 رەسپوندەنت قاتىسقان.
بۇعان دەيىن الماتىداعى وتباسىن قولداۋ ورتالىعىنا 1 مىڭنان استام ءوتىنىش تۇسكەنى حابارلاندى.