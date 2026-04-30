قازاقستاندىقتار قايدا دەمالادى: ەڭ تانىمال باعىتتار
استانا. KAZINFORM - جازعى دەمالىس ماۋسىمى جاقىنداعان سايىن قازاقستاندىقتاردىڭ شەتەلگە شىعۋعا دەگەن قىزىعۋشىلىعى ارتىپ كەلەدى. ساراپشىلاردىڭ دەرەگىنە سۇيەنسەك، 2025 -جىلى ەل تۇرعىندارى قاي باعىتتاردى تاڭداعانى جانە شەتەلدەگى دەمالىسقا قانشا قاراجات جۇمساعانى بەلگىلى بولدى. بۇرىنعى تانىمال كۋرورتتاردىڭ ورنىن جاڭا باعىتتار باسىپ، تۋريستەردىڭ تالعامى وزگەرگەنى بايقالادى.
2025 -جىلى شەتەلگە قانشا قازاقستاندىق شىقتى
2025 -جىلى قازاقستاننان شەتەلگە شىققاندار سانى 11,8 ميلليون ادامدى قۇرادى. بۇل كورسەتكىش الدىڭعى جىلمەن سالىستىرعاندا 1,2 پايىزعا تومەن. ايتا كەتۋ كەرەك، بۇل سانعا جۇمىسقا ورنالاسۋ نەمەسە تۇراقتى تۇرۋ ءۇشىن كوشىپ كەتكەندەر كىرمەيدى.
شەتەلگە شىعۋدىڭ نەگىزگى سەبەبى - جەكە ماقساتتار. مۇنداي ساپارلار سانى 10,2 ميلليونعا جەتكەن. ال ناقتى تۋريستىك ماقساتتا شەتەلگە بارعاندار سانى 417,1 مىڭ ادام بولدى.
سونىمەن قاتار:
17,5 مىڭ ادام قاجىلىق نەمەسە ءدىني ساپارعا شىققان؛
5,6 مىڭ ادام ەمدەلۋ ماقساتىندا شەتەلگە بارعان.
ەڭ كوپ باراتىن ەلدەر
بارلىق ساپار ءتۇرىن (جەكە، ىسكەرلىك جانە تۋريستىك) بىرگە ەسەپتەگەندە، قازاقستاندىقتار ەڭ ءجيى باراتىن ەلدەر - كورشى مەملەكەتتەر:
رەسەي - 3,1 ميلليون ادام؛
وزبەكستان - 2,9 ميلليون ادام؛
قىرعىزستان - 2,6 ميلليون ادام.
بۇل باعىتتار گەوگرافيالىق جاقىندىعى مەن قولجەتىمدىلىگىنە بايلانىستى سۇرانىستان تۇسپەي وتىر.
تۋريستىك باعىتتار وزگەردى
ال تازا دەمالىس ءۇشىن تاڭدالاتىن ەلدەر ءتىزىمى وزگەشە. 2025 -جىلى قازاقستاندىق تۋريستەر اراسىندا ەڭ تانىمال باعىتتار:
قىتاي - 32,9 پايىز؛
تۇركيا - 29,5 پايىز.
ءبىر جىل بۇرىن كوش باسىندا تۇركيا تۇرعان ەدى. بيىل قىتايدىڭ ءبىرىنشى ورىنعا شىعۋىنا ساراپشىلار ۆيزاسىز رەجيم مەن تۋريستىك الماسۋ باعدارلامالارىنىڭ اسەرىن اتاپ وتەدى. ناتيجەسىندە قىتايعا باراتىن تۋريستەر سانى 8,7 پايىزعا ءوسىپ، 137,3 مىڭ ادامعا جەتكەن.
سونداي-اق سۇرانىسقا يە باسقا باعىتتار:
مىسىر - 43,1 مىڭ ادام؛
گرۋزيا - 31,8 مىڭ ادام؛
ب ا ءا - 22,6 مىڭ ادام؛
ۆەتنام - 13,5 مىڭ ادام.
بۇل ەلدەر جىلى كليماتى، تەڭىز كۋرورتتارى مەن سالىستىرمالى تۇردە قولجەتىمدى باعالارىمەن قىزىقتىرادى.
شەتەلدەگى دەمالىس قانشا تۇرادى
2025 -جىلى قازاقستاندىقتاردىڭ شەتەلگە جۇمساعان شىعىنى ايتارلىقتاي وسكەن. ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ دەرەگىنشە، جالپى شىعىن كولەمى 475 ميلليارد تەڭگەگە جەتىپ، ءبىر جىلدا 26,7 پايىزعا ارتقان.
نەگىزگى شىعىن باعىتتارى:
تۋرپاكەتتەر مەن اۋە بيلەتتەرى - 154,4 ميلليارد تەڭگە؛
قوناق ءۇي مەن تۇرۋ - 98,1 ميلليارد تەڭگە؛
تاماق - 74 ميلليارد تەڭگە؛
شوپينگ - 54,7 ميلليارد تەڭگە؛
ىشكى كولىك (بارعان ەل ىشىندە) - 34,2 ميلليارد تەڭگە.
بۇل كورسەتكىشتەر قازاقستاندىقتاردىڭ شەتەلدە دەمالۋعا دايىن ەكەنىن، ءبىراق شىعىن كولەمى دە سوعان ساي ءوسىپ جاتقانىن كورسەتەدى.