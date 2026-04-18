قازاقستاندىق بىتىمگەرلەر ب ۇ ۇ ميسسياسىنا تولىق دايىن
استانا. KAZINFORM - قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى گەنەرال-مايور اسقار مۇستابەكوۆ الماتى گارنيزونىنا جۇمىس ساپارى بارىسىندا ءۇشىنشى ۇلتتىق بىتىمگەرلىك كونتينگەنتتىڭ ب ۇ ۇ-نىڭ گولان جوتالارىنداعى ميسسياسىن ورىنداۋعا دايىندىق بارىسىن باعالادى.
ق ر قورعانىس مينيسترلىگى بىتىمگەرلىك وپەراتسيالار ورتالىعىنىڭ «بىتىمگەر» وقۋ-جاتتىعۋ ورتالىعىندا ءمينيستردىڭ ورىنباسارىنا اسكەري قىزمەتشىلەردى دايارلاۋدىڭ تولىق تسيكلى كورسەتىلدى.
باعدارلاما تاكتيكالىق، ارنايى، مەديتسينالىق جانە تىلدىك دايىندىقتى، ودان وزگە حالىقارالىق ستاندارتتارعا سايكەس كوپۇلتتى ورتاداعى ءىس-ارەكەتتەردى وقىتۋدى قامتيدى.
وقىتۋ كەزىندە بارىنشا جاۋاپكەرشىلىكپەن جۇمىس ىستەۋگە جانە شەتەلدىك كونتينگەنتتەرمەن ءوزارا ءىس-ارەكەتكە ءجىتى نازار اۋدارىلادى.
ساپار بارىسىندا گەنەرال-مايور اسقار مۇستابەكوۆ ورتالىقتىڭ وقۋ- ماتەريالدىق بازاسىمەن تانىسىپ، قىزمەت كورسەتۋ شارتتارى مەن وقۋ پروتسەسىن قالاي ۇيىمداستىرىلاتىنىن تەكسەردى.
بۇدان باسقا وعان بىتىمگەرلەردىڭ زاماناۋي جابدىقتارى مەن ب ۇ ۇ ميسسياسىنا جىبەرىلەتىن جەكە قۇرامدى قامتاماسىز ەتۋدىڭ قولدانىستاعى نورمالارى كورسەتىلدى.
ساپار قورىتىندىسى بويىنشا ول اسكەري قىزمەتشىلەردى دايارلاۋ جانە ساباقتاردى وتكىزۋ ساپاسىنىڭ دەڭگەيى جوعارى دەپ اتاپ ءوتتى.
ساپار سوڭى ءۇشىنشى بىتىمگەرلىك كونتينگەنتتىڭ جەكە قۇرامىن سالتاناتتى ساپقا تۇرعىزۋمەن اياقتالدى.
ءمينيستردىڭ ورىنباسارى اسكەري قىزمەتشىلەرگە قىزمەتى جانە حالىقارالىق مىندەتتەردى ورىنداۋعا دايىندىعى ءۇشىن العىس ايتىپ، قازاقستاننىڭ جاھاندىق قاۋىپسىزدىكتى قولداۋعا قوسقان ۇلەسىنىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى. قورعانىس ۆەدومستۆوسىنىڭ اتىنان جەكە قۇرامعا باعالى سىيلىق تابىس ەتىلدى.
بۇۇ- نىڭ گولان جوتالارىنداعى بولىنگەن ايماقتى باقىلاۋ ميسسياسى 1974-جىلدان بەرى ىسكە اسىرىلىپ كەلەدى. قازاقستان وعان 2024 -جىلدان باستاپ دەربەس ۇلتتىق كونتينگەنت رەتىندە قاتىسىپ كەلەدى.
وسىعان دەيىن قازاقستاندىق بىتىمگەرلەردىڭ گولان جوتالارىندا ۇلتتىق داستۇرلەردى دارىپتەگەنى تۋرالى جازدىق.