قازاقستانداعى بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز باعالارى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جانار-جاعارمايدىڭ باعاسى ايماققا جانە جانارماي قۇيۋ بەكەتىنە بايلانىستى ءارتۇرلى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى.
2025 -جىلعى 1-قىركۇيەكتەگى جاعداي بويىنشا جانارماي باعاسىنىڭ ارالىعى تومەندەگىدەي:
ا ي-92 ماركالى بەنزين:
استانا: 227- 229 تەڭگە/ليتر
الماتى: 225- 229 تەڭگە/ليتر
شىمكەنت: 209- 215 تەڭگە/ليتر
ا ي-95:
استانا: 266- 281 تەڭگە/ليتر
الماتى: 275- 289 تەڭگە/ليتر
شىمكەنت: 258- 269 تەڭگە/ليتر
ا ي-98:
استانا: 301- 329 تەڭگە/ليتر
الماتى: 311- 340 تەڭگە/ليتر
شىمكەنت: 297- 339 تەڭگە/ليتر
ديزەل وتىنى:
استانا: 319- 323 تەڭگە/ليتر
الماتى: 319- 325 تەڭگە/ليتر
شىمكەنت: 309- 319 تەڭگە/ليتر
سۇيىتىلعان گاز (اۆتوگاز):
استانا: 112 تەڭگە/ليتر
الماتى: 112 تەڭگە/ليتر
شىمكەنت: 102 تەڭگە/ليتر
وسىدان بۇرىن استانا مەن الماتى قالالارىنداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرى دوللار، ەۋرو جانە رۋبل بويىنشا ورتاشا ساتىپ الۋ جانە ساتۋ باعامدارىن ۇسىندى.