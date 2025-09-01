ق ز
    14:29, 01 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    قازاقستانداعى بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز باعالارى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جانار-جاعارمايدىڭ باعاسى ايماققا جانە جانارماي قۇيۋ بەكەتىنە بايلانىستى ءارتۇرلى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى.

    Энергетика министрлігі бензин мәселесін бақылауда ұстап отыр
    فوتو: pixabay.com

    2025 -جىلعى 1-قىركۇيەكتەگى جاعداي بويىنشا جانارماي باعاسىنىڭ ارالىعى تومەندەگىدەي:

    ا ي-92 ماركالى بەنزين:

    استانا: 227- 229 تەڭگە/ليتر

    الماتى: 225- 229 تەڭگە/ليتر

    شىمكەنت: 209- 215 تەڭگە/ليتر

    ا ي-95:

    استانا: 266- 281 تەڭگە/ليتر

    الماتى: 275- 289 تەڭگە/ليتر

    شىمكەنت: 258- 269 تەڭگە/ليتر

    ا ي-98:

    استانا: 301- 329 تەڭگە/ليتر

    الماتى: 311- 340 تەڭگە/ليتر

    شىمكەنت: 297- 339 تەڭگە/ليتر

    ديزەل وتىنى:

    استانا: 319- 323 تەڭگە/ليتر

    الماتى: 319- 325 تەڭگە/ليتر

    شىمكەنت: 309- 319 تەڭگە/ليتر

    سۇيىتىلعان گاز (اۆتوگاز):

    استانا: 112 تەڭگە/ليتر

    الماتى: 112 تەڭگە/ليتر

    شىمكەنت: 102 تەڭگە/ليتر

    وسىدان بۇرىن استانا مەن الماتى قالالارىنداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرى دوللار، ەۋرو جانە رۋبل بويىنشا ورتاشا ساتىپ الۋ جانە ساتۋ باعامدارىن ۇسىندى.

     

