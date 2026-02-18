قازاقستانداعى اۋاسى لاس ەلدى مەكەندەر
استانا. قازاقپارات - قازگيدرومەت جۇرگىزگەن تالداۋلاردىڭ ناتيجەسىندە اۋا ساپاسى ناشار دەپ تانىلعان ەلدى مەكەندەرگە تولىعىراق توقتالايىق.
وتكەن جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا از لاستانعاندار قاتارىندا اقتاۋ، ريددەر، سەمەي، كوكشەتاۋ، ورال، اقساي، تالدىقورعان، اتباسار باستاعان جالپى سانى 32 اۋىل مەن قالا بار.
ودان كەيىن لاستانۋدىڭ جوعارى دەڭگەيىنە 27 ەلدى مەكەن جاتقىزىلىپتى. مۇندا وسكەمەن، جەزقازعان، شىمكەنت، اياگوز شاھارلارى بار. ال اۋا ساپاسى وتە قاتتى اۋىتقىعان قاراعاندى، تەمىرتاۋ، ساتبايەۆ، اباي، اقتوبە، الماتى، تالعار، تۇركىستان قالالارى جانە شۇبارشي، كەڭقياق كەنتتەرى مەن جانباي اۋىلى.
لاس تانۋ دەڭگەيى تومەن:
اقتاۋ، ريددەر، سەمەي، كوكشەتاۋ، ورال، اقساي، تالدىقورعان، اتباسار، شۋچينسك، قاراتاۋ، جاڭاتاس، ستەپنوگور، بالقاش، ساران، قوستاناي، رۋدنىي، پاۆلودار، پەتروپاۆل، ەكىباستۇز، اقسۋ قالالارى، ايتەكە بي، بۋراباي، بەستوبە، گلۋبوكوە، اۋەزوۆ، قورداي، ساستوبە، تورەتام، اقاي، بەينەۋ، اقسۋ، شيەلى كەنتتەرى.
لاس تانۋ دەڭگەيى جوعارى:
وسكەمەن، جەزقازعان، اتىراۋ، قۇلسارى، شىمكەنت، اياگوز، شەمونايحا، التاي، ءجىتىقارا، ليساكوۆ، ارقالىق، استانا، جاركەنت، جاڭاوزەن، قىزىلوردا، تاراز، شۋ، قاندىاعاش، ارال، حرومتاۋ، كەنتاۋ قالالارى، ءبورلى، قىزىلساي، گانيۋشكينو، يندەربور قارابالىق كەنتتەرى، ماقات اۋىلى.
لاس تانۋ دەڭگەيى وتە جوعارى:
قاراعاندى، تەمىرتاۋ، ساتبايەۆ، اباي، اقتوبە، الماتى، تالعار، تۇركىستان قالالارى، شۇبارشي، كەڭقياق كەنتتەرى، جانباي اۋىلى.
24.kz