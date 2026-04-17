قازاقستاندا ينۆەستيتسيا كولەمى 3,46 تريلليون تەڭگەگە جەتتى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلدىڭ العاشقى ءۇش ايىندا قازاقستاندا نەگىزگى كاپيتالعا سالىنعان ينۆەستيتسيا كولەمى ارتتى.
ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ مالىمەتىنشە، ينۆەستيتسيانىڭ جالپى كولەمى 3,46 تريلليون تەڭگە بولدى. وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا ناقتى كولەم يندەكسى 106,4 پايىز بولعان. نەگىزگى ءوسىم شيكىزاتتىق ەمەس سەكتورعا تيەسىلى. بۇل باعىتتا بيۋدجەت قاراجاتىن ەسەپتەمەگەندەگى ينۆەستيتسيا كولەمى 2,31 تريلليون تەڭگەگە جەتىپ، ناقتى كولەم يندەكسى 128,1 پايىز بولدى.
ەل بويىنشا جان باسىنا شاققانداعى ورتاشا ينۆەستيتسيا كولەمى 168,8 مىڭ تەڭگە بولدى. ينۆەستيتسيا قۇرىلىمىندا وندىرىستىك بازانى جاڭارتۋعا باعىتتالعان شىعىنداردىڭ ۇلەسى ارتتى. ماشينا، قۇرال-جابدىق جانە كولىك ساتىپ الۋعا جۇمسالعان قاراجات 1,3 تريلليون تەڭگەگە جەتىپ، ناقتى كولەم يندەكسى 143,1 پايىز بولدى. ال قۇرىلىس پەن كۇردەلى جوندەۋگە سالىنعان ينۆەستيتسيانىڭ ناقتى كولەم يندەكسى 90,9 پايىزعا دەيىن تومەندەپ، جالپى كولەمى 1,99 تريلليون تەڭگە بولعان.
ينۆەستيتسيانىڭ باسىم بولىگى بۇرىنعىداي كاسىپورىندار مەن ينۆەستورلاردىڭ ءوز قاراجاتى ەسەبىنەن جۇزەگە استى. ونىڭ كولەمى 2,43 تريلليون تەڭگەگە جەتتى. بيۋجەتتەن 377,1 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى. سونىڭ ىشىندە 115,3 ميلليارد تەڭگە رەسپۋبليكالىق بيۋجەتتەن، 261,8 ميلليارد تەڭگە جەرگىلىكتى بيۋجەتتەن ءبولىندى. بانكتەر بەرگەن نەسيە 271 ميلليارد تەڭگەنى قۇراسا، وزگە قارىز قاراجاتى 382,5 ميلليارد تەڭگەگە جەتتى. جالپى ينۆەستيتسيانىڭ 82,9 پايىزى ىشكى قارجى كوزدەرىنەن تارتىلدى. ال سىرتتان كەلگەن قاراجات ۇلەسى 17,1 پايىز بولدى.
سالالار اراسىندا ەڭ كوپ قارجى ءداستۇرلى تۇردە ونەركاسىپكە باعىتتالدى - 1,5 تريلليون تەڭگە. ونىڭ ىشىندە 564,8 ميلليارد تەڭگە تاۋ-كەن ءوندىرۋ سالاسىنا، 502,6 ميلليارد تەڭگە وڭدەۋ ونەركاسىبىنە، 360 ميلليارد تەڭگە ەنەرگەتيكاعا جۇمسالدى. بۇدان بولەك، جىلجىمايتىن مۇلىك سالاسىنا 714,4 ميلليارد تەڭگە، كولىك جانە قويمالاۋ سالاسىنا 468,5 ميلليارد تەڭگە، تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىنا 662,6 ميلليارد تەڭگە ينۆەستيتسيا سالىندى.
وڭىرلەر اراسىندا ينۆەستيتسيا كولەمى بويىنشا استانا كوش باستادى - 413,7 ميلليارد تەڭگە. ودان كەيىن الماتىدا 373,6 ميلليارد تەڭگە، تۇركىستان وبلىسىندا 354,2 ميلليارد تەڭگە بولدى. سونداي-اق اتىراۋ وبلىسىندا بۇل كورسەتكىش 300,9 ميلليارد تەڭگە، جامبىل وبلىسىندا 218,1 ميلليارد تەڭگە.
ينۆەستيتسيا ءوسىمىنىڭ ەڭ جوعارى قارقىنى جامبىل وبلىسىندا تىركەلدى - 171,6 پايىز. ودان كەيىن تۇركىستان وبلىسى - 171,2 پايىز جانە ۇلىتاۋ وبلىسى - 166 پايىز.
ال قوستاناي وبلىسىندا، جەتىسۋ وبلىسىندا جانە شىمكەنتتە ينۆەستيتسيا كولەمىنىڭ تومەندەۋى بايقالدى.
ايتا كەتەيىك، 2023-جىلدان بەرى قازاقستاندا گەولوگيالىق بارلاۋ جۇمىستارىنا شامامەن 433 ميلليارد تەڭگە قارجى باعىتتالعان.